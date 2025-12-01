Verano en la costa: cuánto cuestan las carpas y sombrillas en las playas de Pinamar, Cariló y Mar del Plata

MAR DEL PLATA.— El servicio de sombra en playas suele generar crudos debates en vísperas de cada temporada porque trascienden montos de siete cifras grandes en pesos que tienen más que ver con los clientes de larga estadía o residentes, que son minoría en este marcado de verano en el que la rotación de turistas es una constante. Mucho más durante esta última década, cuando se acentuaron las escapadas breves en la costa.

Se trata de una opción siempre a mano, sobre todo en Mar del Plata, donde no solo creció en extensión geográfica en este frente marítimo sino también en oferta de servicios, con constante incorporación de amenities que suelen marcar diferencia y preferencias a la hora de captar usuarios.

La propuesta puede ir de la simple sombrilla con acceso a sanitarios exclusivos de quienes las alquilan a una carta amplia de atracciones que pueden incluir una o más piscinas, recreación para niños y también grupo familiar y vestuarios con duchas; canchas de fútbol, vóley o tenis, sauna, gimnasio y clases de yoga, solo por citar algunas de tantas actividades.

En Mar del Plata creció la oferta en extensión geográfica y también en oferta de servicios, con constante incorporación de amenities Mara Sosti

Desde 50.000 pesos por día se estima que una familia podrá disponer, este verano, de alguno de esos espacios en paradores privados de la costa atlántica, todos convertidos en un complemento a la posibilidad abierta de permanecer y disfrutar del mar y el frente de playa pública.

Así como lo hizo cuando el año pasado la competencia de Brasil tomaba fuerza y amenazaba con golpear duro sobre las posibilidades de arribos de visitantes en los destinos bonaerenses, Augusto Di Giovanni, responsable del parador Doce, de Punta Mogotes, salió ahora bien temprano a ratificar precios que definió como “muy competitivos” para que la familias accedan a lo que se ocupa en resaltar como “clubes de playa”.

“Por 80.000 pesos tendrán en enero y por día una carpa para seis personas y la posibilidad de divertirse con piletas, profes que atienden a los chicos y decenas de otros entretenimientos y servicios”, dijo a LA NACION. El último verano la tarifa allí era de 60.000 pesos.

Fin de semana largo en Mar del Plata Mara Sosti

El alquiler por quincena en ese caso es de un millón de pesos para la primera de enero y de 1,2 millones para la segunda. Y si se elige enero completo, el valor se fijó en dos millones de pesos. Para Punta Mogotes, que tiene 24 balnearios, hay precios por encima y por debajo de aquellos números: desde 1,5 millones el mes y 900.000 pesos la quincena, por ejemplo.

Suele hablarse y mucho del costo de alquiler por temporada completa. Este verano hay que pensar entre 2,8 millones de pesos para ese paquete y hasta, en alguno de los balnearios más exclusivos, los 4500 dólares.

Ese servicio abarca como mínimo un período que suele superar los tres meses, entendido desde mediados de diciembre hasta mediados o fines de marzo. Quienes en mayor medida contratan esta opción son los propios marplatenses que aprovechan y mucho la comodidad que implica salir de trabajar, pasar por la playa y –si fuera el caso- volver a las obligaciones duchado y sin cargar con reposeras o bolsos, que quedan en los balnearios.

Este fenómeno de contratos de hasta cuatro meses tienen su mayor rendimiento en Mar del Plata, que es una ciudad con casi un millón de habitantes y donde gran cantidad de los alquileres de sombra se comparte entre dos o tres grupos familiares. En otros destinos balnearios el cliente de sombra local es casi una excepción: “acá la gente, en su mayoría, espera el verano no tanto para disfrutar de la playa sino para trabajar con el turismo”, explicaron, por ejemplo, desde un balneario de Villa Gesell.

Las carpas de Punta Mogotes Mauro V. Rizzi

Así como en zona céntrica se alquilan sombrillas y reposeras a valores muy promocionales con servicios mínimos y Punta Mogotes marca diferencia no solo con su variedad de servicios sino con su amplia opción de estacionamiento, puntos de la costa considerados más exclusivos ofrecen sus sombrillas y carpas en valores algo más altos.

Siempre con la posibilidad de acceso para 5 o 6 personas según el caso, con opción de disfrutar durante toda la jornada la oferta de propuestas de cada parador, se pagará desde 120.000 pesos en sectores como La Perla y desde 150.000 en Playa Grande y los más exclusivos paradores próximos y al sur del faro.

Pinamar y Cariló

Carlos Bastons, que administra el parador Marbella de Pinamar, anticipó para esa ciudad valores para esta temporada que dependerán de la zona donde se quiera alquilar sombra. Las sombrillas las ubicó entre 50 y 60 mil pesos por día y un millón de pesos si se opta por mes completo. En el caso de las carpas consideró que en enero se pagará entre 70.000 y 100.000 pesos por día y 1,5 millones por mes completo. “Siempre va a variar según el punto que prefiera el cliente y la oferta de servicios que se le brinde”, dijo a LA NACION.

En Cariló anticiparon precios hace ya algunos meses y aseguran que la cantidad de reservas es muy buena, potenciada porque la oferta de carpas y sombrillas por allí es muy limitada. En el parador Hemingway confirmaron que los valores con los que salieron al mercado se mantienen: 1.670.000 pesos la quincena de enero y 2.480.000 el mes completo. “Por día calculamos que por día estará en 150.000 o 160.000 por día”, indicó Carlos Gartia, encargado del lugar y aseguró a LA NACION que el ritmo de pedidos está “un poquito por encima” de misma fecha del año anterior, que se coronó por allí con un balance muy positivo.

Pinamar ya concluyó con su plan de reconversión del frente marítimo y ofrece a la fecha todos sus balnearios ya renovados, con estructura que atiende parámetros de sustentabilidad y acompañamiento al cuidado del medio ambiente.

Mar del Plata, por su parte, avanza con la asignación por licitación de nuevas concesiones sobre sectores de playa que no contaban con servicios. El gobierno municipal ha insistido hace tiempo que ninguna unidad fiscal que se entregue a operadores privados podrá sumar instalación de nuevas carpas fijas. El formato que se intenta implementar a corto plazo es el de unidades móviles, sin servicios de sombra fijos. Las sombrillas se dispondrían sobre la playa solo si son alquiladas y los clientes deberían tener allí y a disposición baños y vestuarios, entre otras propuestas a disposición.