Viajes de egresados: cuáles son las dos opciones que tienen los estudiantes

Según lo dispuesto por el Ministerio de Turismo de la Nación, los egresados podrán decidir entre viajar con sus compañeros o solicitar la devolución

Tras un año de incertidumbre, con su viaje de fin de ciclo pospuesto a causa de la pandemia y consiguiente cuarentena, los egresados podrán decidir entre viajar con sus compañeros o solicitar la devolución de lo pagado. Así lo dispuso el Ministerio de Turismo y Deportes en la resolución 498/2020 publicada en el Boletín Oficial con fecha de ayer. El mismo establece que las empresas de turismo estudiantil "ofrecerán a los usuarios alcanzados la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19".

Asimismo, en el artículo 2, establece que la reprogramación deberá efectuarse en un plazo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación y que las agencias de viajes deberán informar al menos dos fechas e itinerarios alternativos para la realización de los viajes, en un plazo máximo de 60 días corridos desde el levantamiento de las medidas.

Mientras que el artículo 3 establece que "las reprogramaciones de los servicios contratados respetarán la estacionalidad, calidad y valores convenidos, manteniendo su vigencia las cláusulas pactadas en los contratos originales".

Entre otras disposiciones, el artículo 4 establece que los turistas podrán elegir entre "alguna de las opciones informadas por las agencias de viajes dentro del plazo de 30 días corridos de recibida la notificación indicada en el artículo 2 de la presente medida, a razón de una única alternativa por contingente. O solicitar el reintegro de lo abonado por los servicios contratados".

La resolución aclara que las agencias de viajes podrán retener hasta un 25% del precio de los viajes oportunamente abonados, y la devolución de lo pagado se hará hasta en dos cuotas mensuales y consecutivas, a hacerse efectiva la primera de ellas a los 30 días corridos de notificada la solicitud de reintegro por el usuario.

Sanciones

El escrito, firmado por Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, advierte que los agentes de viaje que incumplan con lo dispuesto en la presente medida serán pasibles de las sanciones de cancelación, suspensión de licencia y/o multa.

"Es bueno que se haya resuelto y haya un panorama de cómo tenemos que trabajar. Estamos esperando que se levanten las medidas restrictivas para darles a los padres, por lo menos, dos fechas ciertas de viajes y de acuerdo a eso que decidan si lo quieren realizar o no. En general, no tuvimos una respuesta masiva de no querer viajar sino todo lo contrario, los chicos quieren tener su viaje", señala Michael Casavilla, vocero de Travel Rock.

"En cuanto a lo que establece la resolución de respetar la estacionalidad es algo que tenemos que hablar con los padres ni bien se levanten las medidas. La lógica es que el que tenía invierno este año tenga invierno el año que viene, pero hay que ver la disponibilidad de los chicos. Es posible proponerles una fecha para ir en verano y otra en invierno, eso es lo que tenemos que pactar con cada uno de los grupos. Creo que la fecha depende 100% de la vacuna que cada vez la vemos más cerca. Se está hablando de vacunar a un segmento de la población en diciembre, entonces quizás para principios del año que viene, con tranquilidad, podamos empezar con los viajes", asegura.

Para Adrián Manzotti, responsable de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), esta resolución viene a darle un marco legal a algo que ya se venía haciendo. "Ya veníamos hablando de reprogramar. En cuanto a las devoluciones, los viajes están pagos y en el caso de que se pida un reembolso hay que solicitar a los proveedores la plata a devolver. Tanto a las empresas chicas como a las grandes se les puede complicar la devolución, todos tienen pagos los servicios, tendrán que empezar a negociar con los proveedores la devolución de la plata. Nosotros vamos por la reprogramación, el 80% de los chicos quiere viajar", explica Manzotti.

"Todas las agencias de turismo tienen los servicios pagos, la devolución del dinero implica que cada empresa tendrá que hacer su trabajo de retrotraer esa cadena de pagos, no es una tarea sencilla pero cada empresa tendrá que trabajar en eso en caso de que se solicite el reembolso", agrega Casavilla. "Nosotros estamos listos para dar inicio a los viajes ni bien se pueda. La cantidad y calidad de servicios va a ser la misma y siempre alguna sorpresita más les damos a los chicos", finaliza el vocero de Travel.

