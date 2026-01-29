Video: el instante en que una fuerte explosión desató un incendio en una fábrica de San Fernando y arrasó con todo

Un violento incendio sorprendió a vecinos de San Fernando durante la madrugada de este jueves, luego de una fuerte explosión en la fábrica de productos químicos de la empresa Otowil. Las imágenes, que fueron mostradas en LN+, dan cuenta de la magnitud del episodio: un estruendo que se escuchó a varias cuadras, llamaradas visibles desde lejos y destrozos en viviendas cercanas.

El hecho comenzó alrededor de la 1.30 en un predio industrial ubicado sobre la calle Brandsen al 800. Tras la explosión inicial, el fuego se propagó rápidamente dentro de la planta, lo que obligó a un amplio despliegue de Bomberos y equipos de emergencia. Como medida preventiva, se cortó el suministro eléctrico en un radio de 15 cuadras mientras avanzaban las tareas para contener las llamas.

Cortaron la luz en 15 manzanas en San Fernando

“Se desintegró el techo y volaron vidrios”

Vecinos relataron que el estallido los despertó en plena madrugada. Algunos pensaron que se trataba de una tormenta, hasta que al salir a la calle vieron el resplandor del incendio. La onda expansiva provocó la rotura de ventanas, la caída de cielorrasos y daños estructurales en casas linderas. “Volaron vidrios y se rompieron ventanas”, contaron vecinos de la zona en videos que publicaron en sus redes sociales.

El incendio causó destrozos en la fábrica y llegó a provocar daños en la planta lindera de la compañía, Sabores y Fragancias S.A, aunque en menor magnitud. “Todavía no pudimos determinar en dónde se inició, pero hay un agujero enorme en el centro de la fábrica que no sabemos si estaba desde antes”, explicó Gustavo Calveiro, jefe de Bomberos que participó del operativo.

Impactantes imágenes del incendio en San Fernando

Y siguió, en declaraciones a la prensa: “Es una zona en donde había un gran acopio de productos químicos y eso aumentó las llamas”. El efectivo detalló que debido a la hora en la que tuvo lugar el incidente no había empleados, por lo que no se registraron heridos. “No tuvimos evacuados, sí gente aturdida porque volaron vidrios y se rompieron ventanas, pero se evitó la propagación”, destacó.

Cinco horas de trabajo para contener las llamas

Los bomberos trabajaron durante más de cinco horas para controlar el incendio, con dotaciones que llegaron desde distintos puntos de la zona norte bonaerense para reforzar el operativo.

Otowil, la empresa que tiene destrucción total, se dedica a la comercialización de productos de cuidado personal y salud a través de plataformas digitales.