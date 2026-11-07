Papa León XIV en Argentina: la lista completa de los artistas elegidos para la visita del Sumo Pontífice

El papa León XIV llega a la Argentina para una gira que marca un hito en la agenda religiosa y cultural del país. Tras décadas de la histórica visita de Juan Pablo II en los años ochenta, el Sumo Pontífice recorre el territorio nacional entre el 8 y el 11 de noviembre. La travesía, que se gestó durante meses mediante una agenda acotada, contempla paradas estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de que el líder religioso parta hacia Perú tras su paso por Uruguay.

La organización del evento puso especial énfasis en el componente artístico. Según la información oficial, el objetivo central es reflejar la riqueza cultural y la diversidad del país, con una selección de figuras que abarcan música, canto y danza. Este despliegue busca destacar el carácter federal de la Argentina mediante la inclusión de artistas representativos de distintas regiones y géneros.

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El itinerario comienza con un encuentro íntimo en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde la música corre por cuenta de Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione. En la Ciudad de Buenos Aires, el Monumento de los Españoles funciona como epicentro de dos actividades masivas. Para la previa y la misa programada, el escenario recibe a los artistas Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei. Por otro lado, el encuentro con los jóvenes en el mismo predio cuenta con la participación de Sofí Martínez, Nacho Girón, Banuev, el Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi. Además, el encuentro del mundo del trabajo en la capital federal tiene a Agustín Day como protagonista musical.

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi, entre los artistas elegidos

El interior del país cobra un rol fundamental con las actividades en Córdoba. En las instalaciones de FAdeA, el esquema artístico incluye una vigilia y una misa que congrega a una lista extensa de músicos: José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae. La variedad de este grupo busca, según los organizadores, sintetizar la tradición y la fe a través de diferentes expresiones artísticas que encuentran su lugar en el espacio industrial cordobés.

El cierre de la gira ocurre en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Allí, la vigilia y misa final cuentan con la presencia de los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra. Este conjunto de presentaciones busca imprimir un sello de identidad local al paso del Papa por el santuario bonaerense, mediante una propuesta que integra la danza folclórica con interpretaciones musicales contemporáneas.

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La curaduría de esta grilla artística refleja un esfuerzo deliberado por articular la fe con el talento nacional. Cada ciudad presenta una identidad propia a través de sus intérpretes seleccionados. La organización subraya que todo el esquema responde a una planificación detallada que comenzó mucho tiempo antes de la llegada del Papa. La diversidad de los artistas, que transitan desde el folclore hasta el pop y la música coral, constituye un pilar de la narrativa oficial sobre esta visita.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.