Video: atropelló a un ciclista que voló por los aires y escapó a toda velocidad sin ayudarlo

El hecho ocurrió en la esquina de Ignacio Correa y La Plata, en Villa Galicia, en la zona de Banfield Este; familiares aseguraron que la víctima continúa en grave estado
Jonathan Ismael Castillo Oviedo, de 24 años, volvía de su trabajo en bicicleta cuando Diego Alejandro Berges, de 47, lo embistió de frente y a toda velocidad arriba de su Citroën C3. Tras el impacto, Oviedo voló por los aires y Berges se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la esquina de Ignacio Correa y La Plata, en Villa Galicia, en la zona de Banfield Este.
En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se puede advertir cómo Oviedo atina a reducir la velocidad, mientras Berges decide hacer lo contrario. Luego del impacto, el ciclista quedó tendido en el asfalto y el auto continuó con su recorrido.
Segundos más tarde, un grupo de vecinos se acercó a auxiliar a Oviedo, quien fue trasladado al hospital Gandulfo, donde permanece internado en grave estado. Según sus familiares, el joven deberá ser sometido a una reconstrucción facial.
Por el accidente seguido de fuga, se inició una investigación encabezada por el fiscal Carlos Patricio Pérsico, de la UFI 10 de Lomas de Zamora.
