Video: atropelló a un ciclista que voló por los aires y escapó a toda velocidad sin ayudarlo

Jonathan Ismael Castillo Oviedo, de 24 años, volvía de su trabajo en bicicleta cuando Diego Alejandro Berges, de 47, lo embistió de frente y a toda velocidad arriba de su Citroën C3. Tras el impacto, Oviedo voló por los aires y Berges se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la esquina de Ignacio Correa y La Plata, en Villa Galicia, en la zona de Banfield Este.

Banfield: atropello a un ciclista y escapo sin ayudarlo

En las imágenes registradas por una cámara de seguridad se puede advertir cómo Oviedo atina a reducir la velocidad, mientras Berges decide hacer lo contrario. Luego del impacto, el ciclista quedó tendido en el asfalto y el auto continuó con su recorrido.

Segundos más tarde, un grupo de vecinos se acercó a auxiliar a Oviedo, quien fue trasladado al hospital Gandulfo, donde permanece internado en grave estado. Según sus familiares, el joven deberá ser sometido a una reconstrucción facial.

El momento en el que Berges se da a la fuga y deja a Oviedo tendido en el asfalto

Por el accidente seguido de fuga, se inició una investigación encabezada por el fiscal Carlos Patricio Pérsico, de la UFI 10 de Lomas de Zamora.