Video: impresionante incendio en el bosque entre Pinamar y Costa Esmeralda

Un importante incendio forestal se registró en las últimas horas en los bosques ubicados en la zona limítrofe entre Pinamar y Costa Esmeralda, durante el primer día del año.

Según indicaron en LN+, el avance de las llamas generó preocupación entre quienes frecuentan ese sector, especialmente por tratarse de un área muy visitada por jóvenes, familias y aficionados a las camionetas, motos y actividades en los médanos.

Incendio en el bosque entre Pinamar y Costa Esmeralda

Dónde ocurrió el incendio

El fuego se desarrolló en un sector cercano a un balneario conocido de la zona, lo que aumentó la alarma entre turistas y residentes.

Testigos registraron llamas de gran magnitud, visibles desde distintos puntos, mientras se desplegaba un operativo de emergencia para evitar que el incendio se propagara hacia áreas más sensibles.

Las causas del fuego

De acuerdo con las primeras versiones, el incendio habría sido provocado de manera intencional, aunque hasta el momento no hay información oficial que confirme cómo se originó el foco ígneo.

Las autoridades indicaron que el hecho será investigado una vez finalizadas las tareas de control y evaluación del área afectada.

Gracias al rápido accionar de los Bomberos, el fuego logró ser contenido y finalmente extinguido, evitando mayores daños en una zona natural clave de la costa atlántica. Durante varias horas, los equipos trabajaron intensamente para controlar las llamas y asegurar el perímetro, mientras se monitoreaban posibles reinicios del incendio.