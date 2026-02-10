Un domingo particular se vivió en el apacible poblado cordobés de Miramar de Ansenuza. El sitio, ubicado sobre la costa sur de la laguna de Mar Chiquita, intentó romper un récord particular: lograr que al menos 1942 personas flotaran en el espejo de agua salado al mismo tiempo, durante 30 segundos, y así superar la marca histórica que logró la ciudad bonaerense de Carhué en 2017, en el lago Epecuén, y que quedó registrada en el libro Guinness.

Bajo la consigna “Festival de la planchita”, el evento convocó a miles de personas, aunque no alcanzó la cifra necesaria para romper el récord. Según el conteo oficial, 1837 participantes flotaron durante cerca de medio minuto en el espejo de agua salado. Pese a no cumplir la meta, la iniciativa tuvo una amplia repercusión y se viralizó en redes sociales.

Video: por qué cientos de personas se reunieron para flotar en la laguna de Mar Chiquita

Pilar y sus amigos, que viajaron desde la capital provincial para sumarse al reto, contaron al medio local Hoy día Córdoba que, de paso, hicieron “un poco de turismo interno”. “Nos dieron pulseras de colores y nos agruparon según la edad. Cada color tenía asignada una entrada para que fuéramos entrando uno a uno, así nos podían contar. Había naranja, rojo, gris y azul”, contó la mujer. La actividad se realizó en una zona de la laguna delimitada especialmente por boyas.

“Estuvimos bastante tiempo dentro del agua, alrededor de 30 o 40 minutos”, describió. “Fue súper divertido y estar en la laguna por primera vez fue emocionante; por lo menos nosotros estábamos recontentos y la gente también”, agregó. Las imágenes del evento dejaron a la vista a decenas de participantes alineados sobre la superficie del agua y bajo un cielo despejado que invitaba a disfrutar del día.

La tradicional laguna de Mar Chiquita tiene una alta concentración de sal, característica que facilita notablemente la flotación. Actualmente, de acuerdo a la información local, el espejo de agua tiene más de 110 gramos de sal por litro de agua con una superficie de 450 mil hectáreas.