Mendoza: los alumnos de primaria con menos del 80% de asistencia deberán rendir todas las materias en diciembre

Con el objetivo central de fortalecer las trayectorias escolares y garantizar la continuidad pedagógica, el gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), dispuso que los estudiantes de nivel primario que no cumplan con el 80% de asistencia a lo largo del año escolar deberán acreditar sus conocimientos rindiendo la totalidad de las asignaturas en las mesas de diciembre.

Según explicó Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la provincia, la normativa busca poner un freno al ausentismo injustificado, estableciendo que la presencialidad es un requisito indispensable para la evaluación continua. Según lo establecido, aquellos que queden por debajo del margen estipulado perderán el beneficio de la promoción directa y deberán presentarse a una instancia de intensificación de saberes al cierre del ciclo.

La DGE apuesta a garantizar los 190 días de clases efectivos en Mendoza.

“Aquellos estudiantes que no cumplan con el 80% de la asistencia van a tener que hacer todo el periodo de recuperación de clases en diciembre. Es importante que el docente también pueda planificar mejor su clase”, indicó García Zalazar en declaraciones difundidas por Diario UNO.

El calendario escolar 2026

La medida se conoció en paralelo a la publicación de la Resolución Nº 2785, que fija el inicio de las clases para el ciclo lectivo en curso. El cronograma oficial determina que el miércoles 25 de febrero volverán a las aulas los alumnos de nivel inicial, primaria, educación especial, jóvenes y adultos, y el primer año de la secundaria. El resto de los estudiantes de secundaria retomarán las actividades el lunes 2 de marzo.

La decisión de iniciar el ciclo un miércoles responde a la planificación para garantizar los “190 días de clases efectivos”. Al respecto, García Zalazar sostuvo: “En muchos lugares vemos que los padres relajan un poco la asistencia. Los vemos en nivel inicial y en los primeros grados sobre todo. Que falten 3, 10 o 20 días en un cronograma de 190 es muchísimo. Los chicos se pierden de ver temas completos por más que después aprueben las evaluaciones”.

Para alcanzar esta meta, la DGE realizó un cálculo que contempla feriados, jornadas institucionales y puentes turísticos. “La prioridad no es sancionar, sino acompañar a las familias, detectar dificultades temprano y sostener la presencialidad”, añadió el ministro.

Se podrá repetir primer grado en Mendoza

Un cambio estructural de alto impacto es la disolución de la unidad pedagógica que, hasta el ciclo 2025, conformaba primero y segundo grado. A partir de esta modificación, los niños que no aprueben los saberes básicos en Mendoza deberán repetir primer grado.

El ministro provincial detalló que el propósito de esta reforma es “que los niños terminen primer grado sabiendo leer y escribir y reconociendo los números y operaciones básicas de matemáticas”. Bajo este nuevo esquema, será obligatorio aprobar los contenidos troncales de Lengua y Matemática, con instancias de recuperación en diciembre y febrero.

El Ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.

Esta medida se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización. Durante 2025, las jurisdicciones analizaron en el Consejo Federal de Educación diversas modificaciones para mejorar el rendimiento escolar, y Mendoza se posicionó como una de las provincias pioneras en implementar este cambio.

“Antes primero y segundo grado eran una unidad pedagógica, entonces un niño podía salir de primer grado sin saber leer y escribir y pasaba directamente a segundo. Eso muchas veces generaba un retraso, y si arrastraba esa problemática, después era muy difícil resolver cuanto más pasaba el tiempo”, concluyó García Zalazar.