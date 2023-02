Video: se incendió el shopping OH! La Barra, en Uruguay

escuchar

Después del incendio que derivó en la destrucción total del emblemático parador y restaurante La Susana, en José Ignacio, las llamas volvieron a ser noticia en Uruguay. El shopping OH!, ubicado en La Barra -extensión de la vida social de Punta del Este- se prendió fuego este mediodía y puso en alerta una vez más a locales y turistas. El hecho, no obstante, no derivó en heridos ni víctimas fatales.

Según informó el director de Bomberos de Maldonado, Sebastián Camejo, en diálogo con el noticiero Telemundo, de la emisora local Canal 12, el incidente comenzó en un local de juegos infantiles de la planta baja del shopping, ubicado en la avenida Eduardo Víctor Haedo, arteria principal del balneario esteño.

“Alertados los servicios de Bomberos de Maldonado, concurrimos con todo un tren de incendio, camión cisterna y camionetas de comando a efectos de poder una rápida respuesta”, informó Camejo, y precisó: “También se derivó al destacamento de Bomberos de San Carlos, previendo una peor situación, aunque no fue necesario”.

Incendio en el shopping Oh! La Barra

“Se logró cortar rápidamente la propagación dentro del local” , indicó Camejo. De esta manera, no se vieron afectados otros comercios del shopping. El Director de Bomberos de Maldonado advirtió también que no hubo personas afectadas por las llamas, que fueron controladas. “No hubo personas afectadas ni intoxicados por los gases de combustión”, precisó.

Y agregó: “Algo importante a destacar es la primera respuesta de los trabajadores del lugar, que mediante extintores y bocas de incendio instaladas intentaron aplacar la temperatura, lo que favoreció que al momento de arribo de bomberos el fuego no estuviera en otro tipo de propagación, sobre todo por cielorraso”.

Vecinos de la zona, quienes alertaron a autoridades, lograron capturar imágenes del humo que comenzó a salir del shopping este mediodía. En los videos grabados con los celulares se puede ver el humo crecer. El incendio fue controlado con rapidez después de que varias dotaciones de Bomberos trabajaran en el lugar afectado por las llamas.

Uno de los camiones de bomberos en camino al incendio a OH! La Barra

Las llamas en OH! La Barra fueron otro incendio que sumó a varios en los últimos meses. El caso más reciente fue el de La Susana, pero el año pasado también fue víctima del fuego el histórico Punta Shopping, que tuvo que ser demolido y desde entonces se encuentra bajo tareas de reconstrucción.

El comunicado del shopping

“En el día de la fecha, a las 11.50, se produjo un principio de incendio en uno de los locales del shopping, precisamente en el kids point. Funcionaron todos los sistemas de seguridad y detección gracias al trabajo de nuestro personal y a la ayuda incansable de los bomberos”, indicó OH! La Barra a través de un comunicado esta tarde.

Y se informó: “El incidente fue solucionado rápidamente. Todos los protocolos funcionarios perfectamente . Ninguna persona se ha visto afecta, esto es lo único importante”.

El comunicado de Oh La Barra

“Estamos aguardando la entrega del predio por parte de los bomberos, a quienes estamos eternamente agradecidos, como así también a todos por las muestras de solidaridad recibidas”, indicaron, y concluyeron: “Una vez más confirmado por autoridades de bomberos que está todo en orden volveremos a abrir las puertas con más fuerzas. El local del kids point permanecerá cerrado hasta que se haga nuevamente y más lindo”.

