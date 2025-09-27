Video: un cardiólogo reveló cuál es la consulta más frecuente que tiene (y no son los infartos)

Jorge Tartaglione resaltó en LN+ que “lo que siente el cerebro impacta en el corazón”; la influencia de los ataques de pánico y la ansiedad
En la víspera del Día Mundial del corazón, que se celebra cada 29 de septiembre a nivel mundial, el médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para despejar todas las dudas sobre las palpitaciones. “Es una de las consultas más frecuentes que tenemos los cardiólogos”, detalló.
“Es muy común que un paciente llegue a mi consultorio y me diga: ‘tengo el corazón en la garganta: siento que me voy a morir’”, manifestó Tartaglione. “Pero en la mayoría de los casos esa sensación tiene una causa, que puede estar relacionada con un ataque de pánico o de ansiedad”, agregó el cardiólogo.
Además, el especialista hizo hincapié en que el excesivo consumo de mate, café y té o cuadros de anemia e hipertiroidismo también pueden ser causantes de palpitaciones.
Consultado sobre qué son las palpitaciones, Tartaglione respondió: “Son percepciones. Es decir, es cuando sentimos a nuestro corazón hablar”. En consonancia, detalló: “Lo que siente nuestro cerebro impacta en nuestro corazón: están unidos”.
¿Cuándo ir al médico?
En palabras de Tartaglione, “si las palpitaciones vienen acompañadas con dolor de pecho: atención. Inmediatamente hay que consultar". Otra de las instancias que requiere de la asistencia médica, “es cuando sentís palpitaciones y perdés el conocimiento o te desmayás”.
Al momento de la consulta, Tartaglione sugirió hacerle al doctor una serie de comentarios puntuales.
- Cuánto duran esas palpitaciones.
- Qué actividad física estás realizando.
- Si presentas falta de aire o estás con el ciclo menstrual.
Las angustias del día a día
Consultado por los motivos que pueden incidir en la aparición de palpitaciones, Tartaglione mencionó los cuadros de angustia. Para fundamentar, citó el caso del triple crimen de Florencio Varela. “Noticias como esas generan mucho dolor y angustia, lo cual puede conllevar a sentir palpitaciones”.
Pese a que esta clase de situaciones pueda alterar nuestro pulso cardíaco, el especialista hizo una aclaración importante. “Aunque tengamos un mal trago o nos enteremos de algo que nos haga sentir mal, si tenemos un corazón sano, los resultados de cualquier tipo de estudio cardíaco van a reflejar buenos resultados”, concluyó Tartaglione.
