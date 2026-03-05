Video: un detenido acusado por violación se tiró desde el cuarto piso de Tribunales, cayó sobre el auto de un juez y murió

Espeluznante. Así fue el episodio que se vivió este miércoles al mediodía en el edificio del Fuero Penal, ubicado en la calle 56 entre 6 y 7, en la ciudad de La Plata, cuando, en plena audiencia, un detenido acusado por violación se arrojó al vacío desde el cuarto piso y cayó sobre el auto de un juez.

El hombre de 37 años e identificado como Miguel Zacarías murió tras varias horas de agonía en el hospital San Martín de la capital bonaerense, como consecuencia de las heridas tras su salto al vacío.

Un preso se tiro por la ventana

Según pudo reconstruir LN+, el desencadenante del hecho fue una discusión entre Zacarías y un funcionario judicial, cuyo tenor y asunto no trascendieron.

La caída del hombre se dio en el estacionamiento reservado exclusivamente para los magistrados. Las investigaciones del caso por estas horas se centran en si se trató de un intento de fuga o un suicidio premeditado.

Así quedó el vehículo del magistrado

Tras saltar al vacío por una ventana del cuarto piso, la caída de Zacarías fue amortiguada por el capot del juez Eduardo Silva Pelossi. Minutos después, se activó el protocolo de emergencia y el detenido fue rápidamente trasladado al hospital San Martín, bajo un cuadro de fracturas expuestas y desviación de caderas.

Testigos presentes en el lugar aseguraron que se quedaron atónitos tras ver lo ocurrido. Otro de los elementos sobre los que recaerá la investigación apunta al frágil desempeño de las autoridades que debían velar por la seguridad del acusado.

Zacarías se encontraba detenido desde el 3 de marzo. Su causa estaba caratulada como “Presunto abuso sexual con acceso carnal”, con intervención de la UFI N° 15 de La Plata.