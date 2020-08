Diego Frutos fue increpado anoche por un grupo de encapuchados; es el propietario de una cabaña que fue vandalizada hace tres semanas Crédito: Ministerio de Seguridad de Río Negro

27 de agosto de 2020

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un nuevo hecho de violencia se registró anoche en la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de esta ciudad, donde se recrudece el conflicto latente entre los vecinos y los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, cuya ocupación territorial comenzó en 2017 sobre un área del Parque Nacional Nahuel Huapi y se ha extendido sobre diversos lotes privados y la misma costa del lago. Cuando uno de los vecinos intentaba colocar un cartel en el ingreso de su propiedad, asistido por un patrullero, nuevamente fue amedrentado por un grupo de encapuchados con piedras. Debió abandonar la casa y el gobierno provincial decidió trasladarlo, junto a su mujer, a un alojamiento en Bariloche.

Se trata de Diego Frutos, el propietario de La Cristalina, cuya cabaña sufrió un incendio y roturas de puertas y ventanas hace unas tres semanas. El domingo pasado regresó a su casa desde Buenos Aires, y ya había pasado por una situación similar cuando intentaba llegar. Si bien había planteado que esta situación le generaba mucho temor, afirmó en diálogo con LA NACIÓN que no quería dejar de poner el cartel de madera en el ingreso "como símbolo de propiedad".

Según su relato, el personal policial se ofreció a asistirlo para la colocación del cartel de madera. "La decisión fue mía, los agentes solo dijeron estar a disposición", señaló Frutos. Ya comenzaba a anochecer y estaba lloviendo. "Cuando estaba terminando de ponerlo, vemos que varios autos que se dirigían para lado de El Bolsón nos hacían señas de luces y tocaban bocina, hacían ademanes como que estaban tirando piedras, eran como 10 personas, más que otras veces. Así que nos subimos a los autos y nos refugiamos en la estación de servicio del ACA hasta que vinieran refuerzos", detalló.

Y agregó: "En el ACA estuvimos como una hora, y mi mujer se puso muy mal, entró en una crisis de nervios, pero lo cierto es que debíamos volver por nuestras cosas, lo dudamos varias veces, pero había quedado la casa abierta. Así que, nuevamente asistidos por el patrullero, volvimos rápido, juntamos todo lo que pudimos y nos volvimos a Bariloche". De acuerdo a su testimonio, "por primera vez tuvimos una respuesta directa del gobierno de Río Negro". Además de hablar telefónicamente con la gobernadora Arabela Carreras, la Provincia les gestionó un espacio donde poder alojarse durante estos días.

Convivencia

Desde el gobierno nacional calificaron como "preocupante" que la policía rionegrina asista de manera voluntaria a un vecino en una zona de clara conflictividad. En diálogo con este diario, Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, indicó que hubo una comunicación directa con el ministro de Seguridad de la provincia, Gastón Perez Esteban, para "revisar" este accionar. "Tenemos que aplacar los niveles de beligerancia de ambos lados, colocar una bandera junto a personal policial donde hay un conflicto planteado, es como dinamita, casi una provocación, cuando estamos tratando de avanzar con un acuerdo, aunque en ninguna medida justificamos las piedras ni la violencia recibida", expresó el funcionario.

Desde el Ministerio de Seguridad volvieron a descartar la presencia de fuerzas federales que custodien el área, uno de los reclamos que desde hace tiempo realizan los vecinos y la provincia. "Por algo el gobierno anterior retiró a la Gendarmería del lugar, en un plazo máximo de 60 días veremos si podemos avanzar en un acuerdo en el que estamos trabajando, tiene que haber ciertos gestos y otros cosas que la agrupación ha reclamado, apuntamos a que pueda haber una convivencia", expresó Fuks.

En caso de no poder avanzar con este posible acuerdo, será la Justicia la encargada de determinar los pasos a seguir. No se descarta la implementación de diversos dispositivos de seguridad, para monitorear la zona y que –en caso que fuera necesario– puedan servir como prueba para diversas etapas de investigación.

Luego de los hechos registrados anoche, esta mañana los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu volvieron a cortar parcialmente la Ruta Nacional 40, que une Bariloche y El Bolsón, con quema de neumáticos. También distribuyeron panfletos a los conductores que pasaban. Pero no hacían referencia a planteos propios, sino, entre otros puntos, a un reclamo de "prisión domiciliaria para presos políticos mapuches que se encuentran en huelga de hambre en Chile".

"Ese no es el pueblo mapuche"

Pero los propietarios afectados en las últimas denuncias registradas como la de Frutos, no son los únicos que rechazan los planteos y el accionar de los integrantes del denominada lof Lafken Winkul Mapu. "Somos los más perjudicados porque el territorio era nuestro, ahora vivimos amenazados y hace casi tres años que esto es una pesadilla", dijeron a LA NACIÓN integrantes del lof Wiritray, asentada en la cabecera norte del lago Mascardi desde hace mucho tiempo y la primera en la provincia en obtener la personería jurídica como comunidad desde 2000.

"Ese no es el pueblo mapuche, nuestros mayores no nos enseñaron a andar con la cara tapada", expresaron. Ratificaron un comunicado que habían dado a conocer en mayo pasado en el que desconocen a la agrupación y a sus reclamos. "Repudiamos siempre desde el primer minuto la muerte de Rafael Nahuel, y acompañamos los pedidos de justicia pertinentes. Pero utilizar políticamente el hecho de una muerte trágica para intentar en vano legitimar un reclamo territorial nulo de toda nulidad es un acto indecente, de una bajeza moral que no tiene límites", precisa el texto.

En el comunicado mencionan que el rol de una machi no es el de definir dónde debe asentarse una comunidad –principal argumento del lof Lafken Winkul Mapu para instalarse en el área de Mascardi–, sino el de la "medicina ancestral". Además, apuntan que entre sus principios "es ley apelar siempre al diálogo y al consenso, buscar un común acuerdo en base a la palabra y el respeto mutuo de las partes".

Movilización a Mascardi

Por los últimos hechos ocurridos, para el sábado próximo, a las 15, se está convocando a un "banderazo patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi" mediante un flyer anónimo que circula por WhatsApp. Allí, se plantea el "abandono de la justicia y de las fuerzas de seguridad" así como el "atropello de un puñado de delincuentes que van por las reservas naturales y por la propiedad privada".