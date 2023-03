Violencia en Necochea: una familia golpeó a una docente y la comunidad se manifestó para apoyarla

escuchar

Una profesora de Ciencias Políticas de una escuela secundaria de Necochea fue agredida por familiares de una alumna que no había aprobado un examen para pasar de año. Debido al ataque, se cancelaron las clases para este viernes, y docentes y vecinos se manifestaron en las calles para pedir más seguridad y respeto. Tiene el apoyo de los gremios docentes y el caso está ahora en manos de la Justicia.

“Un buzo vale más que la vida y la educación parece. La madre estaba enojada porque le había comprado el buzo de egresados de 6to. a la hija. Me golpearon, me patearon en el suelo como un perro. Mis exalumnos me salvaron”, contó en una entrevista televisiva la docente que prefiere mantener su identidad en reserva, al igual que la de la menor involucrada.

La agresión se dio en la Escuela Secundaria Media 7 (Ex Comercial) de Necochea el miércoles cuando la docente se encontraba fuera de su horario laboral tomando lo que se llama, exámenes de la tercera materia.

Es una oportunidad que se les da a los alumnos que se llevaron materias, pueden elegir una, darla y evitan, de aprobar, repetir el año.

Cuando la alumna de 5to año dio su examen, de la materia Política, reprobó, entonces, su familia ingresó al establecimiento y enfrentaron a la docente, informó el medio local Cuatro Vientos. El hermano mayor de la menor y la madre de una alumna de 5to año le tiraron una botella por la cabeza a la profesora, la empujaron, la tiraron al suelo y comenzaron a patearla.

Tras el ataque se fueron, dejando a la docente con graves heridas. Debido a que decidió hacer la correspondiente denuncia, la madre de la joven le envío amenazas a través de WhatsApp.

“Escuchame una cosa flaquita, soy la mamá de A. No te metas con mi hijo. La que hizo el quilombo fui yo, no mi hijo. No jodás sino querés salir más jodida”, le dijo la madre de la menor desde un mensaje. También, se supo que llegaron amenazas a otros docentes.

Ante tal grado de violencia, la comunidad docente de Necochea apuntó contra las autoridades del establecimiento ya que les permitieron el ingreso a los agresores y el vicedirector no dio testimonio sobre lo sucedido.

Así, resolvió suspender las clases y manifestarse hoy desde las 10 hasta el mediodía en la puerta del colegio. Por la mañana del viernes, se pudo ver una gran cantidad de vecinos, docentes y alumnos en ese punto de la ciudad pidiendo por mayor seguridad paralos docentes y que termine la violencia en su contra. “Si tocan a una, tocan a todos” y “Por más educación y menos violencia” fueron algunas de las consignas que se vieron en los carteles.

El testimonio de la docente

La docente explicó a TN que la alumna debía aprobar una materia, de entre otras que debía, para poder pasar a 6to año y que eligió rendir Política, asignatura que ella da en el colegio.

Explicó que al comienzo del examen escrito, la familia de la joven ya había ingresado en el colegio. Al ver que la chica no aprobaba el examen escrito, llamó al vicerrector para que la asista para tomar el examen oral a la menor en cuestión y a otra alumna.

“El examen fue largo, le hicimos varias preguntas, tanto yo como el vicerrector. Lo que se le tomó fue lo mismo que se tomó en diciembre y en febrero”, explicó la profesora.

“Debido a que sus respuestas fueron inconsistentes, con el vicerrector acordamos que no estaba para aprobar. Al decirle, ella me decía que yo no le podía hacer eso. Yo le die que yo no le hacía nada. Que esta solo fue una instancia de evaluación”, dijo.

Por otra parte, señaló: “Yo quiero que las chicas y los chicos aprendan, no solo que aprueben”.

Tras la notificación, la profesora fue a buscar sus cosas a un aula y fue cuando la madre y el hermano mayor de la alumna la abordaron. Dijo que el muchacho primero le tiró una botella de agua y después junto a la madre, la tiraron al piso.

La proefsora dijo que recibió golpes en una de sus piernas y en el brazo con el que se cubría la cara. “Fue muy violento, me tiraban del pelo, me rasguñaron el cuero cabelludo”, dijo.

“Me pateaban como un perro en el piso, me sacudieron la cabeza. Mis alumnos me salvaron, me sacaron a esa gente de encima, me asistieron, me dieron agua, me sentaron me contuvieron, me dieron todo su amor que eso me sana, fueron parte de la medida de fuerza de hoy, decidieron que hoy no podían ir porque ayer hubo clases como si nada”, explicó.

