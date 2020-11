La hermana de Julieta Antón sobre el agresor: "En un momento les dijo: ´las voy a matar a las dos´" Crédito: Instagram

"A Sofía le decía que se corriera, que era con Juli. Y en un momento les dijo 'las voy a matar a las dos'". Así relató la hermana de Julieta María Antón lo que le expresó a la bailarina Sebastián Villarreal, el agresor imputado por tentativa de homicidio, antes de atacarlas a ella y a Sofía Bovino a cuchillazos.

Jacky Antón, en comunicación con TN, explicó lo que Julieta le contó sobre el momento del ataque, ayer en el estudio de danzas El Club, en Palermo. "No hay persona más buena y bondadosa que mi hermana (...) Él le mandaba mensajes y ella le contestaba como docente", relató Jacky, que vive en Claromecó y todos los días suele llamar a su hermana para saber cómo está, porque vive sola.

"Hoy agradezco que está viva. Pero quiero justicia. Esto no puede volver a pasar", lamento, y explicó que Julieta, luego de lo sucedido, le pidió que no se ensañara con su atacante. "Ella me dijo: 'El odio no lleva a nada'. Mirá el nivel de conciencia, a pesar de todo lo que pasó", expresó, conmovida.

"Como vive sola en la Capital siempre te da la sensación de que algo puede pasar por cómo está todo. Y nos pasa a nosotras, porque nadie nos cuida. Gracias a Dios estaba este patrullero que le disparó y lo detuvo [a Villarreal]", cerró la mujer al repasar lo ocurrido con la bailarina.

