Visita de León XIV: cómo obtener el QR para ingresar a las zonas de seguridad si no se puede acreditar el domicilio

Los vecinos que viven dentro de las zonas de seguridad definidas por las autoridades con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina deberán cumplir requisitos especiales para ingresar a esos sectores durante los operativos de control.

En particular, quienes no puedan acreditar su domicilio mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrán que tramitar un código QR que deberán presentar ante las fuerzas de seguridad.

La Nunciatura Apostólica, donde se hospedará el papa León XIV durante su visita a la Argentina

Un comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (precisó que la medida alcanza únicamente a las vecinos que viven dentro de los perímetros establecidos por la Seguridad del Vaticano y el Ministerio de Seguridad Nacional en los alrededores de la Nunciatura Apostólica y en distintos sectores del barrio porteño de Palermo, donde se desplegarán controles de acceso durante la visita papal.

Para obtenerlo, los interesados deberán completar un formulario online habilitado especialmente para este fin. En ese trámite se solicitarán datos personales básicos, entre ellos nombre y apellido, número de documento y una dirección de correo electrónico.

Una vez realizado el trámite, los vecinos recibirán el QR en el mail. En los casos en que el domicilio figure correctamente en el documento, no será necesario realizar el trámite adicional. El formulario tiene carácter de declaración jurada.

Cómo será el recorrido del papamóvil en Luján

A días de la llegada de León XIV a Luján, el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso explicó la semana pasada cómo estará diagramado el escenario para que los fieles puedan ubicarse en sectores estratégicos para estar cerca del recorrido del papamóvil.

El recorrido del papa móvil

Alonso subrayó que el martes 10 de noviembre, a partir de las 16, se abrirán las puertas del parque Luján. El acceso a este punto será desde la rotonda de la Ruta Nacional 7. Una vez allí, los fieles se podrán ubicar en diferentes patios que van a estar al costado de la avenida Nuestra Señora de Luján, donde circulará el papamóvil.

Además, confirmó que en el parque San Martín habrá un gran escenario con servicios gastronómicos que abastecerá a un gran número de peregrinos.

Lujan Guadalupe Faraj

Dentro de la organización y logística, se desprenden los siguientes ítems que serán de suma importancia para el evento: