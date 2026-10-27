Visita de León XIV: cómo será el operativo de seguridad en la zona donde estará alojado el Sumo Pontífice

La Ciudad realizará un importante operativo de seguridad en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, hogar de la Santa Sede en el país, ante la llegada al país de León XIV. El Papa se quedará en el histórico edificio situado sobre Avenida Alvear, entre Rodríguez Peña y Montevideo, por lo que habrá modificaciones para acceder a la zona, además de alteraciones en los servicios.

El Sumo Pontífice estará en el país desde el 8 hasta el 11 de noviembre, motivo por el cual el gobierno porteño coordina medidas de seguridad con las autoridades nacionales.

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las distintas jornadas, se establecerá un perímetro con controles policiales y restricción vehicular entre las 12 del sábado 7 y la tarde del miércoles 11. La zona afectada continente a Avenida del Libertador, Avenida Callao, Juncal y Cerrito.

El Papa confirmó su visita al país Alessandra Tarantino - AP

Al área delimitada, solo podrán ingresar frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamientos por los puntos de ingreso que estarán en el cruce de Avenida Callao y Quintana y de Libertad y Quintana.

Para ingresar, la persona deberá presentar su DNI y el domicilio que figure en el mismo tendrá que coincidir con el lugar de acceso.

Aquellos que no cuenten con su DNI actualizado con la vivienda actual, recibirán una placa identificatoria del gobierno porteño. Estará disponible también para frentistas, comerciantes y trabajadores en general.

Para recibirla, las personas deberán acercarse a la Sede Comunal 2, situada sobre Vicente López al 2050, entre Uriburu y Junín, desde el próximo lunes hasta el viernes 6 inclusive, en el horario de 8 a 16.

También se podrá retirar de una mesa que se colocará en Rodríguez Peña y Avenida Alvear, desde el siguiente lunes hasta el miércoles, entre las 16 y las 20.

Para obtener la placa, la persona deberá presentar un servicio habilitado en el domicilio de ingreso, como ABL, expensas, servicios de agua o luz.

La Nunciatura Apostólica

En caso de un comercio u oficia, también se tendrá que entregar la documentación respaldatoria que acredite la actividad como servicio, habilitación comercial o constancia de inscripción en ARCA. Para los trabajadores la constatación será mediante recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral.

Por otra parte, los huéspedes de hoteles y otros alojamientos tendrán que presentar la reserva de hospedaje.

Retiro de vehículos

Por el operativo de seguridad, los vecinos que cuenten con vehículos estaciones en las calles del perímetro tendrán hasta el mediodía del sábado para retirarlos.

Quieren remuevan su auto podrán estacionarlo a 45° sobre Avenida Callao en la mano derecha, entre Vicente López y Libertad, y sobre Avenida del Libertador, en el sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los vehículos que no sean retirados a tiempo serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Además, la Ciudad anunció que durante la vigencia de la zona de seguridad no se podrá entrar o salir de las cocheras de los edificios.

Comercios y servicios

La Ciudad también recomendó a los comercios anticipar el abastecimiento de mercadería, debido a que la circulación para servicios y proveedores será limitado.

Sábado 7: todo el día.

Domingo 8: desde la mañana hasta la tarde.

Lunes 9: desde la mañana hasta el mediodía.

Martes 10: desde la mañana hasta el mediodía.

Miércoles 11: desde el mediodía.

Por otro lado, habrá reubicación de los contenedores de residuos y cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.