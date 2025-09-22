Volcó un camión frigorífico en Mendoza: la policía echó con gases a los vecinos que intentaban llevarse la carne

Un camión frigorífico volcó este lunes y cayó desde un puente en la autopista de Acceso Este hacia la calle Cañadita Alegre, en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. La Policía se acercó hasta el lugar y echó con gases lacrimógenos y balas de goma a los vecinos que intentaban saquear las medias reses desparramadas sobre la banquina.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana. Según consignó el medio local Mendoza Post, una camioneta Peugeot Partner tuvo un desperfecto con un neumático, el conductor intentó maniobrar para controlar el vehículo, pero terminó impactando contra el camión que transportaba carne.

El impacto desestabilizó al chofer del transporte de carga, que perdió el control, chocó contra el guardarraíl y cayó desde el acceso principal hacia la calle lateral que está debajo. El camión quedó volcado de forma perpendicular, por lo que el tránsito quedó completamente cortado en la zona.

El medio El Sol informó que el chofer del camión quedó atrapado en la unidad, pero fue rescatado por personal policial. “En principio, se encontraba en buen estado”, afirmó.

El conductor del vehículo utilitario también fue asistido por personal del Servicio Coordinado de Emergencias.

En diálogo con la prensa, el subdirector de Seguridad Vial de la municipalidad de Guaymallén sostuvo: “Afortunadamente, no había ninguna persona circulando por el lugar”. Indicó, al mismo tiempo, que los peritos se encuentran trabajando en el lugar.

“El accidente se habría producido por un desperfecto en la rueda derecha del vehículo utilitario, la cual se habría desprendido haciendo que el conductor pierda el dominio del rodado", precisó.

Efectivos de la Policía de Mendoza e Infantería se acercaron hasta el lugar para custodiar la mercadería que cargaba el vehículo de mayor porte.

La situación llegó a su pico máximo de tensión cuando algunas personas intentaron llevarse la carne que estaba sobre la banquina mientras personal montaba un operativo sanitario -los productos habían perdido la cadena de frío- y de seguridad para vallar la zona. En medio de forcejeos para acceder al sector, la Policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para despejar la calle Cañadita Alegre.

Antecedentes

Semanas atrás, un camión frigorífico volcó sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 225, cerca de la localidad de Pedernal, en el departamento entrerriano de Concordia.

Según informó el medio Elonce, el hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana cuando un camión Scania 310 con acoplado, que transportaba carne desde José León Suárez, en Buenos Aires, hacia el frigorífico Benito Legerén, en Concordia, volcó sobre su lateral izquierdo. El conductor resultó herido y fue trasladado al hospital Masvernat.

Decenas de personas se acercaron hasta el lugar en diferentes vehículos para llevarse la carne que había quedado sobre el asfalto. “Se desarmó el térmico y las medias reses quedaron esparcidas sobre la banquina”, dijo José María Rosatelli, jefe de la Departamental de Policía de Concordia, en diálogo con el mismo medio.

Personal del Senasa inspeccionó la carga, que tenía como destino la exportación y determinó que más del 60% de la carne se encontraba en condiciones de ser transbordada a otros camiones de la misma empresa.