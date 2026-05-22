Volcó un camión y colapsó el tránsito en la General Paz en el inicio del fin de semana largo

Un camión con acoplado que transportaba un container volcó en la tarde de este viernes en la autopista General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, y ocasionó un colapso del tránsito en el inicio del fin de semana largo por el feriado del lunes próximo por el 25 de Mayo.

El siniestro tuvo lugar a la altura de la General Paz y el cruce con la avenida Constituyentes, de mano al río de la Plata, lo que afectó el tránsito durante la tarde en momentos en que numerosos vehículos salían de la ciudad por el fin de semana largo.

El chofer del camión, de 43 años, resultó con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el lugar intervino un equipo de médicos del SAME y una grúa para remover al vehículo.

Las demoras en el tránsito se produjeron debido a que el camión volcado ocupaba casi la totalidad de uno de los carriles.

El personal de la Comisaría Vecinal 12B intervino por el vuelco de un camión, que transportaba alimentos.

El rodado volcó al tomar una curva en la salida de tránsito pesado desde Panamericana, presuntamente a raíz de una mala maniobra, indicaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad.

Otro choque

Pero no fue el único siniestro. A la altura de Tecnópolis, también mano al Río de la PLata, hubo otra colisión, en este caso de cuatro vehículos en cadena.

Ese choque tambien demandó la intervención del SAME, que llegó con un helicóptero y ambulancias.

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