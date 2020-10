Según Darío Martínez, secretario de Energía, en el verano habrá cortes de luz por una mayor presencia de la gente en los hogares Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que el congelamiento tarifario no se extenderá más allá de diciembre, y que "seguro va a haber más cortes en el verano, porque la gente se va a quedar en su casa". ¿Qué puede pasar con el precio de la energía y con los cortes de luz? Accedimos al detrás de escena de la situación de la energía eléctrica del país, en una charla con Andrés Chambouleyron, ex presidente del ENRE y ex subsecretario de tarifas.

El primer café es un podcastdiario de noticias que producen LA NACION y Spotify. Dura unos 20 minutos, profundiza un tema para que entiendas un poco más qué está pasando en el mundo, y lo conducen Diego Scott y Carola Gil, con la producción de Karina Labraña y la edición de Leo Fernández. Se publica de lunes a viernes bien temprano en la mañana, pero lo podés escuchar cuando quieras accediendo a Spotify, o en LA NACION.