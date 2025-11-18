Vuelco y caos de tránsito en Córdoba: 23 vacas quedaron libres en la ruta después de un choque múltiple
El siniestro ocurrió el lunes cuando un camión jaula con los animales volcó
- 2 minutos de lectura'
Un camión jaula que transportaba 23 vacas volcó este lunes por la tarde en la Ruta 38, a la altura de La Falda, en Córdoba, tras protagonizar un choque múltiple. La escena derivó en una situación inusual: los animales quedaron fuera del vehículo y comenzaron a circular por la traza, generando un importante caos de tránsito.
El camión provenía de La Rioja y tenía como destino final la provincia de Santa Fe. Según los primeros testimonios, el vehículo habría sufrido una falla en los frenos, lo que provocó que su conductor perdiera el control. En la maniobra, impactó contra un colectivo interurbano y una camioneta, y luego volcó al costado de la Ruta 38.
El dueño de uno de los autos afectados aseguró que el chofer intentó evitar la colisión al meterse entre los vehículos, pero no logró esquivar el impacto. A raíz del vuelco, las vacas quedaron dispersas sobre la calzada. Pese a la magnitud del accidente, no hubo heridos de gravedad, de acuerdo con lo publicado por el diario La Voz.
Testigos describieron el siniestro como “un desastre”, aunque destacaron que el camión no llegó a golpear postes ni estructuras de la zona. Videos compartidos en redes sociales muestran a los animales caminando por la ruta y obstruyendo el tránsito, aunque no se registraron incidentes con ellos.
Un operativo policial y municipal se desplegó rápidamente para despejar la carretera y contener al ganado. Finalmente, las 23 vacas fueron guiadas por vecinos y autoridades hacia un espacio seguro y agrupadas en el patio de un hotel cercano.
