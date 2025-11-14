La abuela de Cecilia dijo estar convencida de que la mataron de a dos: “César Sena la sostenía y Marcela la apuñalaba”

A horas de que se conozca el veredicto del jurado -conformado por doce miembros cuyas identidades se desconocen-, que debate la decisión final del juicio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, Mercedes, abuela de la víctima, habló con LN+. “Es un clan de la muerte, están acostumbrados a matar gente. Esta es una gallina más que mataban”, afirmó la mujer.

En medio de la espera, Mercedes indicó que la mamá de Cecilia no se encuentra presente en Chaco para escuchar el desenlace del proceso judicial. “Es importante estar acá. Estoy bien, yo soy fuerte por mi profesión, estoy jubilada de obstetra. Mi cuerpo está preparado para las emergencias”, remarcó.

“Es muy duro el momento, sobre todo cuando uno queda solo, pero la vida continúa. Le hablo a mi negra, le digo: ‘¿Cómo no me avisaste, cómo no me contaste que él te maltrataba?’ Ella sabía que si yo sabía no le hubiera permitido más la entrada”, siguió.

Mercedes, la abuela de Cecilia

La hipótesis de la abuela de Cecilia

“Él la habrá amenazado de matar a su hermana, a su madre o a mí. Ella le tenía miedo. Es un clan de la muerte, están acostumbrados a matar gente. Esta es una gallina más que mataban", dijo Mercedes.

Consultada acerca de la hipótesis que sostiene en cuanto al caso de su nieta, la mujer sostuvo: “Yo digo que César la sostenía por los arañones que tiene y Marcela la apuñalaba por la sangre que había en el piso, la cama, la mesa de luz... eso no lo hace uno solo. Ella la apuñalaba, estoy convencida”.

Sobre este punto, apuntó contra el padre del clan Sena: “Nada se hacía sin Emerenciano. Los empleados le tenían terror”. Y concluyó: “Espero que les den la pena que le corresponde a cada uno. A César seguro que le van a dar perpetua y a los otros también porque son tan culpables como el que la mató”.