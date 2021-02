Vuelta al aula: Fila de una cuadra para entrar a la escuela, protocolos estrictos y mucho entusiasmo

Son las 7.40 y sobre la calle Amenábar al 1800, en el barrio de Belgrano, suenan algunas bocinas, pero sobre todo prima la paciencia de los automovilistas frente a un tránsito al que ya se habían desacostumbrado. Hoy empiezan las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires después de casi un año, y en la puerta del Islands International School, un colegio privado, los estudiantes llegan desde todas las direcciones. Lo hacen a pie o en el auto de sus padres. El ingreso es prolijo, pero es inevitable que, por momentos, se arme una fila que ocupa casi media cuadra. Al menos hoy, el cumplimiento de los protocolos es la prioridad número uno. Son muchos los cambios, los pasos por seguir, pero nadie quiere pasar por alto alguna de las reglas que moldean esta mañana y, seguramente, todas las que vendrán en los próximos meses.

“Estoy feliz, quiero escuchar un poco de ruido en el colegio, se extraña el bullicio de los chicos. Ellos están muy entusiasmados. Este año voy a dictar tutoría porque el colegio quiere estar muy encima de los chicos para acompañarlos bien de cerca”, cuenta Romina Pomamte, madre de un alumno y docente del Islands.

Acá, el guardia de seguridad va y viene, recorre la cuadra para que no haya menos de un metro y medio de distancia entre cada grupo familiar. Algunos padres despiden a sus hijos en la puerta y se van, pero otros se quedan mirando el ingreso de otros chicos que no son sus hijos, como si estuvieran presenciando un hecho fuera de lo común.

En Amenábar al 1800, en Belgrano, donde está el colegio Islands International School, hubo mucho más tránsito que los días anteriores Ignacio Sánchez,LA NACION

Hoy vuelven a ocupar las aulas los chicos y chicas que asisten a jardines maternales, los alumnos del nivel inicial, del primer ciclo de primaria (1°, 2° y 3° grado) y del primer ciclo de la secundaria (primer y segundo año).

En cifras, en la ciudad abrieron hoy 739 establecimientos de nivel inicial, 886 escuelas primarias y 492 secundarias que suman 370.493 estudiantes, mientras que el total de la matrícula del distrito es de 785.152. El lunes próximo retomarán el resto de los grados de la primaria (4°, 5°, 6° y 7°), que sumarán 144.596 alumnos. Mientras que el 1° próximo volverán los años restantes del secundario (3°, 4°, 5° y 6°), que representan 90.073 chicos y chicas. El 8 comenzarán los estudiantes de los programas para jóvenes y adultos y el 22, los del nivel superior. De ese modo, se completa el total de la matrícula porteña.

“Convocamos a todos los alumnos, pero no todos a la misma vez. En el caso de la primaria, vuelve una tanda presencial por la mañana y otra tanda presencial por la tarde.

Habrá un período en donde la idea será reencontrarse, volver a socializar y en el caso de que haya dudas o consultas hacer un repaso, pero nada muy alejado a lo que se solía hacer siempre en el período diagnóstico”, describe Andrés Pallaro, representante legal del Island.

Entusiasmo y novedades

Mariela González es la madre de Matías, que tiene 10 años. Ella está entusiasmada por el regreso; él, no tanto. “Es necesario porque los chicos tienen que hacer sociales, hablar entre ellos”, dice Mariela, pero su hijo no está tan de acuerdo: “A mí me gustaba la virtualidad, no había que pedir permiso para levantarse e ir al baño, por ejemplo”, reflexiona Matías.

Roxana Cabral es profesora de primario en esta institución privada. Está feliz y fue la primera en llegar a la puerta del colegio. Cuenta que en el tren Sarmiento hoy los controles fueron más exigentes. “Estoy muy contenta, pero hoy el protocolo ocupa toda mi cabeza. Vamos a ver cómo se da la dinámica, tendremos que estar atentos. Las actividades, creo, las vamos por seguir corrigiendo de manera virtual para que no haya un intercambio de papeles y cuadernos entre profesores y estudiantes”.

En la ciudad abrieron hoy 739 establecimientos de nivel inicial, 886 escuelas primarias y 492 secundarias que suman 370.493 estudiantes Ignacio Sánchez,LA NACION

Para recibir al alumnado, Pallaro explica que tuvieron que pensar nuevos espacios áulicos para respetar el distanciamiento. Por ejemplo, patios, espacios semicubiertos, el salón de música, el gimnasio. Todos esos espacios se modificaron para poder recibir a todos los chicos respetando el protocolo.

“Ahora, a diferencia del año pasado, las burbujas pueden ser de 10, 15 o 20, y esas burbujas siempre tienen que estar juntas, por eso los recreos también serán en burbuja. Hubo que reorganizar todo el sistema de recreos”, agrega Pallaro.

Pero el recreo no es lo único que se modificó. Al baño solo se puede ir de a uno persona, deberán almorzar al aire libre o en espacios semicubiertos, entre otros innumerables cambios.

“Para los almuerzos, según el protocolo de la Ciudad, está prohibido hacerlo en un espacio cubierto, pero al aire libre está permitido”, señala Pallaro.

En las escuelas tuvieron que pensar nuevos espacios áulicos para respetar el distanciamiento, como por ejemplo patios, el salón de música, el gimnasio Ignacio Sánchez,LA NACION

El transporte escolar que lleva a los alumnos desde sus casas hacia el colegio, también es otro punto sensible. Pallaro explica que esos transportes no son del colegio, sino que son servicios que contratan los padres. “Pero pedimos toda la documentación que habilite a ese transporte a trabajar. En el caso del transporte que los traslada al campo de deportes, ahí sí nosotros somos los que lo contratamos y nosotros exigimos que se cumplan todos los protocolos dentro del ómnibus”.

Ya son las 8.30 y el ingreso de la primera tanda de alumnos del día ya terminó. Los chicos se encuentran en las aulas escuchando la clase, una posibilidad que, a raíz de la pandemia, parecía lejana, pero hoy, se vuelve a concretar. El ciclo lectivo 2021 acaba de comenzar, por ahora, de manera presencial.