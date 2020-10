Casi 4000 familias de todo el país se inscribieron para participar del Encuentro Nacional de Familias por la Educación, impulsado por el Observatorio Argentinos por la Educación; es un espacio virtual de debate para que madres y padres puedan contar sus experiencias, relacionarse y generar redes Fuente: Archivo

Les preocupa la educación de sus hijos, que desde hace más de siete meses dejaron de ir a la escuela cuando se suspendieron las clases, en marzo pasado, por la pandemia de coronavirus. Quieren que su voz sea escuchada, tener más participación en las decisiones y debates. No tienen la misma mirada sobre los problemas que surgieron durante todo este tiempo, ni tampoco sobre las propuestas que en cada región se pusieron en práctica para sostener la continuidad pedagógica. Por eso quieren involucrarse, intercambiar opiniones y que sus voces sean tenidas en cuenta.

Casi 4000 familias de todo el país se inscribieron para participar del Encuentro Nacional de Familias por la Educación, que comienza hoy y fue impulsado por el Observatorio Argentinos por la Educación. El encuentro, según sus organizadores, es un espacio virtual de debate para que madres y padres puedan contar sus experiencias, relacionarse y generar redes. Discutir también sobre los principales desafíos educativos que comparten hacia el año próximo, y trabajar en jornadas regionales con propuestas concretas, que serán expuestas en el plenario de cierre, que se realizará el jueves próximo, a las 18.

María José Barrera es de Santiago del Estero, y además de madre de vos varones, uno en primaria y otro en sala de 5, es profesora del nivel secundario. "Me anoté al encuentro porque me gustó la idea de conocer experiencias de otras familias. La verdad es que es un tiempo inesperado, de mucho trabajo y de sostener la escolaridad de mis hijos. La mesa rectangular de mi casa quedó chica en esta pandemia, porque de repente el comedor se convirtió de repente en salita de 5, aula de 2ª y 6ª grado y de los cursos de 4ª año de mis propios alumnos", cuenta Barrera, que confiesa que uno de los principales obstáculos que pudo identificar en este contexto es la falta de dispositivos y de conexión a Internet."Hay mucha desigualdad, y muchas veces las escuelas demandan que los chicos cumplan con las tareas, pero no siempre hay una guía o una ayuda en las casas para sostener esa escolaridad", apunta.

El regreso a las aulas y la movilización de las familias

Que abran las escuelas. Ese fue uno de los reclamos más escuchados durante las últimas semanas en diferentes marchas, sentadas silenciosas frente a puertas de algunas municipalidades bonaerenses y cartas de padres y alumnos que se viralizaron por las redes. Este martes, otra vez, volvieron a reunirse frente al Ministerio de Educación de la Nación decenas de alumnos, convocados por Valentino Díaz Fontau, de 18 años, estudiante del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), para reclamar el regreso de la presencialidad en todos los niveles.

El Encuentro Nacional Familias por la Educación surgió desde el Observatorio a partir de la experiencia en pandemia, y como cierre de la gira nacional #ConexionEducativa, que desde junio recorrió distintas regiones del país para escuchar las preocupaciones que las familias, docentes, alumnos y expertos tienen respecto a la educación, en cada uno de los 24 distritos del país. En la agenda del día, además de las palabras de apertura, al mando del director ejecutivo del Observatorio, Ignacio Ibarzábal, figuran un taller nacional y otro patagónico, más enfocado en la situación particular de la región, donde además de las familias también participan referentes de más de 30 ONGs y especialistas en diversas temáticas, como el bullying.

Alumnos volvieron a reunirse este lunes frente al Ministerio de Educación de la Nación para reclamar el regreso de las clases presenciales en todos los niveles Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Mauricio Infantino vive en Chubut, y decidió sumarse a la iniciativa porque quería asegurarse de que haya voces que representen a su provincia. "No podemos dejar pasar oportunidades para asegurar nuestra participación como familias. Creo que el problema más grande respecto de la educación a distancia o virtual es la escasa preparación y formación del sistema educativo en general, y el bajo nivel de conectividad. En nuestra región es muy bajo el porcentaje de estudiantes que realmente logran tener una conectividad adecuada".

Después de siete meses sin clases en las aulas, Ibarzábal opina que "estamos lejos de superar la pandemia y el horizonte educativo no está claro". En este contexto, agrega, muchas familias en los distintos rincones del país sienten que no son escuchadas. "Este encuentro abre la posibilidad de crear esa voz. La movilización de las familias en alianza con las escuelas genera mucha esperanza. Puede ser uno de los motores de la educación que buscamos".

La opinión de los padres en la toma de decisiones

Desde Santa Fe, Gabriela Gesualdo, que es madre de tres hijos, dos en primaria y uno en jardín de infantes, cuenta que su mayor desafío es compatibilizar y congeniar horarios, dispositivos tecnológicos, estados de ánimo y emociones para poder salir afianzados de esta situación que parece de película. Estoy ansiosa por generar propuestas entre todos, que sirvan para repensar las estrategias mirando hacia adelante", dice Gesualdo, y refuerza: "Quiero escuchar las voces de las familias, que en trabajo conjunto con las escuelas estamos pudiendo sacar adelante este año educativo tan particular, y complejo para todos."

Entre la participación de las organizaciones civiles, está la de la Asociación Conciencia, que dirige Anabella Serignese, y que pone el foco en la importancia del trabajo colaborativo para definir nuevas estrategias. "Esta nueva realidad devela las grandes inequidades que presenta el sistema educativo a lo largo y ancho de nuestro país. Pero al mismo tiempo nos desafía a mirar los problemas desde ópticas diferentes, en la búsqueda de soluciones innovadoras y, sobre todo, colaborativas. Las familias nos han demostrado que tienen mucho para decir en relación con la educación. El paso que estamos dando es visibilizar esas voces, el salto que necesitamos es que sean consideradas por los tomadores de decisiones".

La agenda del evento y la inscripción para la jornada de cierre, aún hay tiempo para hacerlo, se puede consultar acá. También hay chances de seguir en vivo las jornadas desde el canal de YouTube del Observatorio, en este link.

