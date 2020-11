La ministra de Educación porteña ratificó que las clases comenzarán el 17 de febrero próximo Crédito: Prensa GCBA

Trabajar por una escuela con distanciamiento social, pero con las puertas abiertas. Siempre. No importa si la vacuna aún no llegó a la Argentina, o si la ciudad atraviesa por una etapa de rebrote. Así piensa la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que ratificó ayer su decisión de comenzar el próximo ciclo lectivo con los alumnos en las aulas.

"Vamos a volver de forma presencial, porque en una ciudad como la nuestra que se organiza en función de las escuelas, el modelo mixto sentencia a muchas familias a no poder reactivar la economía del hogar, y sobre todo a las mujeres -dijo la ministra en un Zoom impulsado por la asociación EducAcción, del que participaron casi cien padres, docentes y estudiantes nucleados en distintas organizaciones de todo el país-. Tenemos la experiencia de otros países que demuestran que las escuelas son lugares seguros. Volvemos a partir del 17 de febrero,sin vacuna y aunque estemos en medio de un rebrote. Para lo cual vamos a empezar la primera semana de diciembre un proceso de reconversión, para saber cómo nos imaginamos la escuela con distanciamiento social. Los docentes van a necesitar otro tipo de estrategias. Ya estamos trabajando con especialistas de educación y con el colegio de ingenieros, para ver cómo adecuar la infraestructura edilicia. También vamos a convocar a los directivos de las escuelas y a las familias, para pensar en este nuevo orden escolar. Trabajar en conjunto para que se pueda sanar el daño que le hicimos a los chicos en este año de aislamiento".

La ministra aceptó la invitación al encuentro virtual ayer, al que también fueron convocados sus pares de Mendoza, José Thomas; y de Misiones, Miguel Sedoff, aunque este último se excusó y estuvo ausente.

Preguntas

¿Cuál es el plan para volver a la educación presencial? ¿Cuántos chicos desvinculados de las escuelas tienen al día de hoy? ¿Qué estrategias de revinculación se pusieron en práctica? ¿Cómo se considera el año lectivo 2020? ¿Se extiende a 2021? El cuestionario a los ministros incluía algunas de estas inquietudes, y durante la charla se sumaron de manera espontánea otras preguntas, la mayoría dirigidas a Acuña.

Algunos padres reclamaban porque a esta altura del año aún no habían podido conseguir una netbook para sus hijos; otros docentes también le recriminaron por los dichos sucedidos el 9 de noviembre pasado, cuando Acuña mantuvo una conversación por Zoom con el diputado nacional Fernando Iglesias. Además de hablar sobre adoctrinamiento, la funcionaria hizo referencia sobre el bajo nivel de educación de algunos maestros. Al final del encuentro, Pedro Sorrentino, uno de los organizadores del debate, se refirió a la cuestión, y la ministra respondió: "Lo primero que quiero aclarar es que eso tuvo que ver con la pregunta de un padre en particular, donde en la escuela a la que iba su hijo se hacía adoctrinamiento. Esa confianza que debe haber entre la familia y la institución tiene que ser la primera reacción para poder hablar con la conducción de la escuela. Yo no hago un llamamiento a la denuncia, sino a la confianza. Estamos para garantizar el derecho a la educación, y los docentes trabajan para formar mentes críticas. Estoy convencida de que la mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar para enseñarles a los chicos a pensar, pero hay docentes que creen que educar es militar. Eso no es educar en libertad. Estamos para garantizar que la educación sea laica, libre y democrática", concluyó la ministra.

Revinculación

En referencia a la cantidad de estudiantes que habían perdido el vínculo con la escuela, Acuña señaló que del "famoso número de los 6500 chicos", el resultado de revinculación fue positivo. "Cuando la escuela agotó los recursos para localizar a esos alumnos, pedimos desde el nivel central comenzar con la búsqueda, e implementamos distintas políticas de contacto, que iban desde el llamado telefónico hasta llegar a la puerta de las casas con los referentes barriales. Todavía quedan 1424 chicos con los que se está trabajando para que acepten alguna manera de vincularse, y otros 700 que tienen dirección en la provincia de Buenos Aires, sobre los que ya pasamos el informe, porque nosotros no tenemos competencia".

Para José Manuel Thomas, que conduce el Ministerio de Educación en la provincia de Mendoza, la política central del Gobierno de cara al próximo ciclo lectivo debería ser la de tener las escuelas abiertas. "Siempre habrá un costo, pero no se tiene que pagar cerrando las escuelas. Hoy, en la provincia hay alrededor de 400 escuelas que ya tienen el permiso para abrir, aunque no todas lo hicieron. En Mendoza, se cerraron todas las instituciones educativas el 16 de marzo sin tener ningún caso de coronavirus en la provincia. Y había una gran fuerza de la sociedad por cerrar las escuelas. Después, cuando se empezó a hablar de una reapertura en algunos lugares, acá teníamos el 98% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Ahora ha habido una fuerte caída en las últimas dos semanas. ¿Qué hacemos en las semanas que quedan? Abrir y ver cómo nos movemos, porque el 1 de marzo tiene que haber un consenso de que las escuelas deben estar abiertas. Aún sin alumnos. Puede haber marchas y contramarchas, pero no cierres masivos", afirmó Thomas.

