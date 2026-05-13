Nueva York al borde de la huelga: el reclamo de los trabajadores del ferrocarril contra Hochul y la MTA

Nueva York atraviesa horas de negociación ante la posibilidad de una huelga total del Long Island Rail Road (LIRR), prevista para este 16 de mayo. El conflicto involucra a cinco sindicatos ferroviarios y a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que aún no lograron cerrar el último tramo de un convenio laboral.

El reclamo salarial de los sindicatos ferroviarios de Nueva York

De acuerdo con CBS News, la disputa principal está centrada en los salarios del cuarto año de contrato. Los gremios reclamaron un incremento del 5%, mientras que la MTA sostuvo una oferta inicial del 3%, con la posibilidad de elevarla hasta un 4,5% si se modifican determinadas condiciones laborales.

Los sindicatos representan a cerca de 3500 trabajadores, entre ellos, maquinistas, señaleros y operarios ferroviarios. Los dirigentes gremiales afirmaron que los empleados llevan un extenso período sin actualizaciones salariales.

“El costo de vida se ha disparado. Sin embargo, la MTA y el ferrocarril de Long Island todavía esperan que nuestros miembros se conformen con menos”, dijo Sean O’Connor, presidente general de la Asociación Internacional de Maquinistas, a CBS News.

Además, remarcaron que la MTA cuenta con nuevas fuentes de ingresos derivadas del sistema de tarifas por congestión y de la expansión del servicio ferroviario. Por ese motivo, consideraron que el pedido salarial responde al contexto económico actual.

“Los trabajadores simplemente buscan un contrato que les permita alcanzar el punto de equilibrio”, señaló Kevin Sexton, vicepresidente de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas.

Desde la conducción de la MTA, en cambio, advirtieron que aceptar el aumento solicitado sin cambios en las normas de trabajo podría generar un impacto financiero sobre todo el sistema de transporte público de la ciudad.

Las reglas laborales que busca modificar la MTA

Uno de los puntos de conflicto está vinculado con los mecanismos de pago adicionales que actualmente forman parte de la operatoria ferroviaria. Según la MTA, existen normas que permiten que algunos conductores perciban remuneraciones dobles en determinadas jornadas laborales.

“Si un maquinista opera un tren diésel y un tren eléctrico el mismo día, podría cobrar como si hubiera trabajado dos días”, detalló la agencia. La empresa busca modificar estas situaciones y argumentó que estos esquemas incrementan los costos operativos.

De concretarse el paro, cerca de 300 mil pasajeros diarios se verían afectados por la suspensión total del servicio ferroviario Facebook MTA LIRR

Otra propuesta apunta a limitar las jornadas continuas de trabajo a un máximo de 18 horas. La discusión sobre estas condiciones se mantiene abierta mientras continúan las reuniones entre ambas partes.

“Necesitamos un acuerdo que les permita mantener un nivel de vida justo, acorde con la inflación y el alto costo de vida en Long Island. Si no lo conseguimos, nos iremos a la huelga, y otros también lo harán”, anticipó Nicholas Peluso, vicepresidente nacional del sindicato de Comunicaciones del Transporte, a ABC News.

Kathy Hochul interviene para evitar el cierre del servicio

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sigue de cerca las negociaciones entre los sindicatos y la MTA. Según indicaron autoridades estatales, la mandataria recibe reportes diarios sobre el avance de las conversaciones.

“Una huelga sería terrible para todos los involucrados. Punto final”, dijo la mandataria estatal en una conferencia de prensa el lunes 11 de mayo.

Hochul señaló que una interrupción del LIRR tendría consecuencias sobre la movilidad y la actividad económica de la región. También pidió a las partes mantenerse en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite.

"No queremos una huelga. Solo queremos asegurarnos de que Nueva York sea asequible para todos", señaló. “Estoy comprometida con eso. Estamos trabajando duro en esto”, aseguró.

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Los representantes sindicales, por su parte, reclamaron una mayor participación de los directivos de la MTA en el tramo final de las conversaciones y cuestionaron la falta de avances en los últimos encuentros.

“Queremos resolver esto sin huelga. Queremos que los trenes sigan funcionando. Sin embargo, necesitamos que los directivos estén presentes en la mesa de negociaciones y se comprometan a cerrar un acuerdo”, dijo Sexton.

El plan de contingencia de la MTA ante una posible huelga

La medida podría convertirse en la primera huelga ferroviaria en más de tres décadas en el estado de Nueva York. De concretarse, el servicio del LIRR quedaría completamente suspendido y, según el comunicado oficial de la MTA, afectaría a unos 300 mil usuarios diarios que utilizan el sistema para trasladarse entre Long Island, Queens, Brooklyn y Manhattan.

Frente a la posibilidad de un cierre total del servicio, la MTA habilitará autobuses gratuitos durante los días laborables en horas pico (de 4.30 a 9 hs hacia Manhattan y de 15 a 19 hs hacia Long Island) desde seis puntos clave hacia estaciones de subte en Queens:

Hacia la estación Howard Beach-JFK Airport (tren A) : desde las estaciones de Bay Shore, Hempstead Lake State Park (cerca de Lakeview), Hicksville y Mineola.

: desde las estaciones de Bay Shore, Hempstead Lake State Park (cerca de Lakeview), Hicksville y Mineola. Hacia la estación Jamaica-179 St (tren F) : desde las estaciones de Huntington y Ronkonkoma.

: desde las estaciones de Huntington y Ronkonkoma. Para opciones de transporte accesible, los autobuses desde Huntington y Ronkonkoma se dirigirán a la estación Jamaica Center-Parsons/Archer (trenes E, J, Z).

Otras alternativas de transporte público:

La agencia recomendó a los usuarios del condado de Nassau utilizar el servicio de autobuses NICE para conectar con las estaciones de Flushing-Main St (tren 7) y la terminal de autobuses de Jamaica, cercana a la estación de metro de la calle 169 (tren F).

para conectar con las estaciones de Flushing-Main St (tren 7) y la terminal de autobuses de Jamaica, cercana a la estación de metro de la calle 169 (tren F). La MTA sugirió utilizar estaciones de subte cercanas a las principales autopistas como puntos de entrega (sin estacionamiento), tales como: Far Rockaway-Mott Av (A), Kew Gardens-Union Tpke (E, F), Ozone Park-Lefferts Blvd (A), Sheepshead Bay (B, Q) y Woodhaven Blvd (J).

Por otro lado, las autoridades instan a hacer trabajo desde casa para evitar la congestión masiva que se espera en las carreteras y otros medios de transporte. Si es necesario viajar, se advirtió que las alternativas operan a su máxima capacidad y habrá retrasos, por lo que se debe planificar con mucho tiempo de antelación.