Qué es más barato para viajar de Nueva Jersey a Manhattan: trenes PATH vs. ferry NY Waterway en mayo 2026

Separados por el río Hudson, Nueva York y Nueva Jersey están ampliamente conectados por opciones de transporte como el ferry NY Waterway o los trenes PATH. Esto permite a muchos turistas que quieren conocer la Gran Manzana hospedarse en hoteles más económicos en el estado vecino. También hay miles de personas que se trasladan cada día a Manhattan para trabajar o estudiar y buscan la opción más barata de transporte.

PATH, la opción más económica para viajar de Nueva Jersey a Manhattan

La red ferroviaria de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PATH) conecta a este último estado con Manhattan. Según el mapa disponible en su página de internet, permite transportarse a través de dos líneas:

La primera línea parte de Newark y llega al World Trade Center , en Manhattan. Durante su trayecto recorre las estaciones: Harrison, Journal Square, Grove Street y Exchange Place en Nueva Jersey.

, en Manhattan. Durante su trayecto recorre las estaciones: Harrison, Journal Square, Grove Street y Exchange Place en Nueva Jersey. La segunda línea parte de Journal Square y termina en 33rd Street, en Manhattan. En Nueva Jersey recorre Grove Street, Newport y Hoboken. En la Gran Manzana las estaciones son Christopher Street, 9th Street, 14th Street y 23rd Street.

El trayecto toma entre 10 y 30 minutos, según las distancias. Además, desde el 4 de mayo, la tarifa para un solo trayecto es de US$3,25. No obstante, se ofrecen algunos descuentos y opciones de viajes ilimitados:

10 viajes con tarjeta TAPP: US$31

20 viajes con tarjeta TAPP: US$62

40 viajes con tarjeta TAPP: US$124

Tarifa reducida para personas mayores de 65 años o con discapacidad: US$1,60

Pase ilimitado de un día: US$12,50

Pase ilimitado de siete días: US$42,75

Pase ilimitado de 30 días: US$131,50

Los trenes funcionan las 24 horas y una vez que el usuario llega a Nueva York puede trasladarse en metro.

La red Path conecta a Nueva Jersey con Nueva York a través de dos líneas Path

El costo de viaje en el ferry NY Waterway aumentó

Los ferris que viajan de Nueva Jersey a Nueva York son otra opción. No obstante, el traslado tiene un costo más alto y, a partir del 11 de mayo, la tarifa de NY Waterway aumentó en 5,5% debido al incremento en el precio del combustible, según publicó NBC.

La compañía ofrece un servicio entre Manhattan y varias ciudades de Nueva Jersey como Jersey City, Weehawken, Hoboken, Fort Lee, Edgewater y Highlands. El costo depende de la ruta. Un viaje entre Edgewater y Manhattan, por ejemplo, cuesta US$13,20.

NY Waterway aseguró que el incremento es temporal y se eliminará una vez que los precios del combustible se estabilicen.

Las tarifas de los ferris de NY Waterway aumentaron debido al precio del combustible NY Waterway

Otra alternativa económica para viajar de Nueva Jersey a Nueva York son las distintas líneas de autobuses. No obstante, el tiempo que toma el recorrido puede ser alto debido al tráfico en la ciudad. El costo dependerá de la distancia; por ejemplo, el trayecto desde Newark puede rondar los US$7,98.