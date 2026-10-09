¿Vuelven las lluvias a Buenos Aires? Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana, según el SMN

El fin de semana en la ciudad de Buenos Aires tendrá dos jornadas con condiciones diferentes. Mientras que el sábado se esperan precipitaciones durante buena parte del día, el domingo mostrará una disminución de la probabilidad de lluvia y un leve ascenso de la temperatura.

Para quienes tengan previstas actividades al aire libre, la madrugada del sábado será el período con mayores posibilidades de precipitaciones. La inestabilidad continuará durante la mañana y la tarde, aunque con porcentajes menores, y comenzará a ceder hacia la noche.

Las temperaturas se mantendrán moderadas: la máxima será de 17°C el sábado y de 19°C el domingo. El viento también tendrá protagonismo al comienzo del fin de semana, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Pronostico del tiempo

Cómo estará el tiempo el sábado en la ciudad

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 10 de octubre tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 17°C en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico contempla lluvias y lloviznas, con una probabilidad de precipitación que variará a lo largo de la jornada.

Durante la madrugada, las posibilidades de lluvia se ubicarán entre el 40% y el 70%, el rango más alto previsto para el fin de semana. Para ese período se estima una temperatura de 15°C, viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la mañana, la probabilidad de precipitaciones descenderá a entre el 10% y el 40%, con una temperatura de 13°C. Ese mismo rango se mantendrá durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 17°C.

La noche presentará una disminución más marcada de las posibilidades de lluvia, que pasarán a entre el 0% y el 10%. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura se ubicará en 14°C. A lo largo de toda la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo extendido

El domingo bajará la probabilidad de precipitaciones

Para el domingo 11, el organismo anticipa cielo parcialmente nublado y una máxima de 19°C, dos grados por encima del valor previsto para el sábado. La mínima será de 12°C.

La probabilidad de precipitación se ubicará entre el 0% y el 10% tanto durante la madrugada y la mañana como por la tarde y la noche. Así, el segundo día del fin de semana tendrá un escenario más favorable para las actividades al aire libre, aunque el pronóstico conserva una posibilidad baja de lluvia.

El viento soplará a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la primera parte del día y aumentará a entre 13 y 22 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche. La previsión no indica ráfagas para esa jornada.

9 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟧 40-90 mm

🌬️ Ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 30-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



☔ Lluvia

🟨 15-30 mm



🌬️ Viento

🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h



🌬️ Zonda

🟨 30-40 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



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Qué se espera para el comienzo de la semana

La mejora prevista para el domingo tendrá continuidad el lunes 12. El SMN señala una probabilidad de precipitación del 0% durante toda la jornada, con una mínima de 13°C y una máxima de 18°C.

El cielo estará algo nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado por la tarde y la noche. El viento se mantendrá entre 7 y 12 kilómetros por hora en ambos períodos.

Para el martes 13 y el miércoles 14, la previsión conserva mínimas de 14°C y máximas de 18°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. El jueves 15, en tanto, la temperatura oscilará entre 15°C y 19°C, también con una probabilidad de lluvia del 0%.