Vuelven las tormentas al AMBA: día y hora de las lluvias, según el último pronóstico

Luego de varias jornadas calurosas y con pleno sol, se espera un fin de semana marcado por un fuerte cambio en las condiciones del tiempo. Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé lluvias y tormentas a partir de la noche del sábado y que se extenderán con mayor intensidad durante la madrugada y todo el resto del domingo.

Según el parte del organismo nacional, este jueves y viernes el termómetro marcará las temperaturas más altas de los últimos días, con picos máximos de hasta 28 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, a partir del sábado la marca térmica descenderá levemente, lo que dará paso al fresco acompañado por la abundante caída de agua.

Tal como ocurrió en los fines de semana anteriores, se repetirán las condiciones adversas y los sectores más afectados volverán a ser la región pampeana y el litoral argentino, en donde se espera la mayor actividad convectiva.

Las lluvias sobre Buenos Aires este domingo. SMN

A su vez, según consignó el sitio especializado Meteored, las precipitaciones comenzarán el sábado en la mañana sobre el sur bonaerense y la lluvia se moverá luego hacia la provincia de La Pampa y todo el oeste de la provincia de Buenos Aires a lo largo del día.

La situación se verá potenciada por la formación de un centro de bajas presiones sobre el centro del país, lo que hará que las precipitaciones sean más intensas en algunos sectores del país. También se repite la chance de viento Zonda en la región cuyana, por lo que los especialistas sugirieron estar atentos a los avisos y a las recomendaciones.

Este tipo de eventos de precipitaciones recurrentes cada 6 o 7 días es típico de la temporada estival que se transita durante la primavera en el territorio nacional. De esta forma, se alterna entre periodos breves de estabilidad y el regreso regular de sistemas frontales que reactivan las lluvias y tormentas en amplias zonas del centro y norte de la Argentina.

Tanto Meteored como el SMN advirtieron que las precipitaciones se presentarán en forma de lluvias y chaparrones de variada intensidad y no se descarta la presencia de áreas de tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas y la ocasional caída de granizo, en particular sobre la provincia de Buenos Aires y el norte del Litoral.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El este bonaerense, incluido el AMBA, tendrá acumulados de precipitación de entre 20 y 40 milímetros; mientras que en el sur del Litoral los acumulados serán variables entre 10 y 30 milímetros. En tanto, la situación mejorará a partir de la noche del domingo y madrugada del lunes, con un frente de vientos del sur y un marcado descenso de la temperatura.

Las alertas para este jueves

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este jueves 9 de octubre en todo el país, en donde rige una serie de alertas amarillas por lluvias y vientos que alcanzan a seis provincias. Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El aviso por lluvias rige en el noroeste de Chubut, en donde el SMN anticipó precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En las zonas cordilleranas se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros durante el período de vigencia de la alerta, con posibilidad de superarse en forma puntual. En el resto del área, los valores previstos se ubican entre los 15 y 30 milímetros. En las zonas más elevadas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

En tanto, la alerta amarilla por vientos fuertes rige sobre el centro y este de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estas áreas serán afectadas por vientos del noroeste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden ir desde los 75 hasta los 90 kilómetros por hora.