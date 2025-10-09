El autor húngaro László Krasznahorkai es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Según indicó la Real Academia Sueca, fue elegido este año por “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. En ese sentido, muchos interesados se preguntan qué libros escribió en su carrera.

László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025 @NobelPrize

El escritor nació en 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía. Su primera novela fue Sátántangó (Tango Satánico), publicada en 1985. Esta fue un éxito literario en Hungría y la obra que lo impulsó. También se destacan obras como La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, El barón Wenckheim regresa a casa y Herscht 07769: La novela de Bach de Florian Herscht.

Qué libros escribió László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

Esta es la lista completa de la bibliografía de László Krasznahorkai, según lo informado por la Real Academia Sueca: