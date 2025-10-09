Qué libros escribió László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025
El escritor húngaro fue reconocido por ser autor de una “obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”
El autor húngaro László Krasznahorkai es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Según indicó la Real Academia Sueca, fue elegido este año por “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. En ese sentido, muchos interesados se preguntan qué libros escribió en su carrera.
El escritor nació en 1954 en la pequeña ciudad de Gyula, al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía. Su primera novela fue Sátántangó (Tango Satánico), publicada en 1985. Esta fue un éxito literario en Hungría y la obra que lo impulsó. También se destacan obras como La melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, El barón Wenckheim regresa a casa y Herscht 07769: La novela de Bach de Florian Herscht.
Esta es la lista completa de la bibliografía de László Krasznahorkai, según lo informado por la Real Academia Sueca:
- Sátántangó (Tango satánico) - 1985
- Kegyelmi viszonyok : halálnovellák (Relaciones de gracia: novelas de muerte) -1986
- Az ellenállás melankóliája (La melancolía de la resistencia) – 1989
- Az urgai fogoly (El prisionero de Urga) – 1992
- A Théseus-általános : titkos akadémiai előadások (El general Teseo: conferencias académicas secretas) – 1993
- Kegyelmi viszonyok : halálnovellák (Relaciones de gracia: novelas de muerte) – 1997
- Megjött Ézsaiás (Llegó Isaías) – 1998
- Háború és háború : regény (Guerra y guerra: novela) – 1999
- Este hat, néhány szabad megnyitás : művészeti írások / fotó Haris László et al (Las seis de la tarde, algunas aperturas libres: escritos de arte / foto Haris László et al.) – 2001
- Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (Una montaña al norte, un lago al sur, caminos al oeste, un río al este) – 2003
- Rombolás és bánat az Ég alatt (Destrucción y tristeza bajo los cielos) – 2004
- Seiobo járt odalent (Seiobo estuvo allí abajo) – 2008
- Az utolsó farkas (El último lobo) – 2009
- ÁllatVanBent / képek Max Neumann (AnimalDentro / imágenes de Max Neumann) – 2010
- Nem kérdez, nem válaszol : huszonöt beszélgetés, ugyanarról (No pregunta, no responde: veinticinco conversaciones sobre lo mismo) – 2012
- Megy a világ (El mundo sigue) – 2013
- Báró Wenckheim hazatér (El barón Wenckheim regresa a casa) – 2016
- A Manhattan-terv / Ornan Rotem fényképeivel ; Ornan Rotem esszéjét fordította Todero Anna (El Proyecto Manhattan / con fotografías de Ornan Rotem; el ensayo de Ornan Rotem traducido por Todero Anna) – 2018
- Aprómunka egy palotáért : bejárás mások őrületébe (Trabajos de pico y pala para un palacio: entrando en la locura de los demás) – 2018
- Mindig Homérosznak : jó szerencse, semmi más : Odisejeva Spilja / Max Neumann képeivel ; Miklós Szilveszter érhangjával (Siempre a Homero: buena suerte y nada más: la cueva de Odiseo / con arte de Max Neumann; con música de Szilveszter Miklós) – 2019
- Herscht 07769 : Florian Herscht Bach-regénye : elbeszélés (Herscht 07769: La novela de Bach de Florian Herscht: relato) – 2021
- Zsömle odavan (Zsömle se ha ido) – 2024