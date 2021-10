Ya hay casi 70% de vacunados con dos dosis en la Ciudad, ¿se viene el fin del barbijo al aire libre?

Cuando casi el 70% de los porteños ya recibió su esquema completo de vacunación contra el Covid-19 (al momento, son el 68,59% según el Monitor de Vacunación en tiempo real de LA NACION), la ciudad de Buenos Aires se acerca a una meta anhelada: permitir que no se use más barbijo al aire libre.

Si bien aún no hubo un anuncio oficial al respecto, es posible que se llegue a ese hito próximamente: por estas horas el Gobierno de la Ciudad ya está vacunando a mayores de 12 años y niños de entre 3 y 11 con alguna condición de riesgo.

Desde el Ministerio de Salud porteño indicaron a este diario que sigue vigente aquella definición de aguardar hasta el mencionado nivel de vacunación, definido luego de que el Gobierno Nacional anunciara el 21 de septiembre pasado que se podría transitar por espacios abiertos sin barbijo. La Capital Federal fue una de las jurisdicciones que en aquel momento consideró prematura aquella decisión. “Pretendemos llegar al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas”, expresó entonces el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Consultados hoy al respecto, desde esa cartera dijeron: “Esperemos llegar pronto”.

¿Este inminente anuncio, incluirá a las escuelas? Hace semanas que la agrupación Padres Organizados, que militó fuertemente por la reapertura de colegios, reclama públicamente que deje de ser obligatorio el uso de barbijo en la primaria. LA NACION consultó al Ministerio de Salud porteño si habría cambios en las escuelas y por el momento no obtuvo respuesta.

Pese al repunte de casos de la variable delta a lo largo del país —durante el mes de septiembre triplicó su presencia en solo cuatro semanas— especialistas consultados por LA NACION coincidieron en que el momento epidemiológico permite “relajar” el uso de barbijo al aire libre.

“La circulación del virus en la ciudad de Buenos Aires está francamente disminuida, por lo que algunas medidas de seguridad ya se podrían ir evitando. Esto no significa de ninguna manera relajar todo el resto de los cuidados que ya sabemos debemos aplicar en lugares cerrados”, plantea Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

En su hospital, donde se realizan alrededor de 150 test de coronavirus diarios, ayer no se detectó ningún caso positivo de Covid-19. Es la tendencia que se viene dando en los últimos días, donde los positivos suelen ser uno o dos.

En toda la ciudad de Buenos Aires ayer se reportaron 106 casos positivos entre residentes y no residentes. El sistema de salud público apenas tiene el 3,5% de sus camas ocupadas con pacientes graves. En el privado esta cifra sube al 15,7%.

Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires posee casi el 70% de su población vacunada con esquema completo cuando este promedio a nivel nacional es de 54%.

“Considero que relajar el uso del barbijo en espacios públicos es de las medidas más inocentes que uno puede tener por lo poco problemática: ya está claramente demostrado que la transmisión de Covid-19 en espacios abiertos es baja”, plantea Pablo Scapellato, Jefe de Unidad Infectología y Control de Infecciones del Hospital D.F. Santojanni. El especialista sugiere poner la lupa más bien en las prácticas que generan grandes concurrencias.

La suba de casos de la variable delta, probadamente más contagiosa, ¿debería preocupar a la hora de sacarse el barbijo? “Me parece que es esperable que suban los casos, porque es lo que ha sucedido en el mundo: la variable delta se empieza a imponer sobre las otras. Pero creo que el punto que hay que observar es cómo eso afecta la evolución clínica en el paciente, más allá de la cantidad de casos que haya a nivel general. En el Hospital Santojanni, ayer, había un solo paciente internado con Covid-19. Hemos tenido más de 100”, explica Scapellato.

“La pandemia no terminó”

“Es cierto que la situación epidemiológica es favorable y claramente está cayendo el número de casos y la circulación viral. Lo cual no quiere decir que se haya terminado la pandemia ni mucho menos, sobre todo cuando empiezan a abrirse cada vez más actividades”, plantea Elena Obieta, médica infectóloga y jefa del servicio de enfermedades transmisibles de la Municipalidad de San Isidro. Para la especialista, es cierto que un alto porcentaje de la población vacunada permite enfrentar una posible ola de variante delta más tranquilos, pero eso no significa que el riesgo haya desaparecido totalmente.

“Tenemos que seguir vacunando rápidamente a todo el mundo, incluidos los jóvenes, así disminuimos su propio riesgo y el de la circulación viral. Y tenemos que seguir cuidándonos: si estoy sentado en un parque con mi familia obviamente puedo no usar el barbijo, así como no lo utilizo dentro de casa. Pero si me voy a juntar a charlar con alguien por más que estemos al aire libre, si nos sentamos a menos de un metro y medio sin barbijo alguno de los dos podría transmitirle el virus al otro”, explica. A pesar del calor que se aproxima, Obieta propone en este último caso seguir usando el barbijo y, por supuesto, no compartir mates ni botellas de bebidas.