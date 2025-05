Zárate, una ciudad que quedó aislada por las inundaciones

El panorama es cada vez más complicado: hace más de 24 horas que llueve y no para. Zárate es una de las zonas bonaerenses más afectadas y está prácticamente sitiada. No se puede entrar a la ciudad porque los accesos están anegados.

Una parroquia sirve de refugio para evacuados que llegan en botes y lanchas rodrigo nespolo

Las fuertes lluvias que comenzaron el viernes a la madrugada ya dejaron cerca de 200 evacuados en esta ciudad. En el barrio San Cayetano los vecinos salen de sus casas como pueden: por la ventana, descalzos, algunos a upa de quienes se acercan a ayudar. Con más de un metro y medio de agua, el barrio, que se ubica sobre la ruta 6 entre Campana y Zarate está completamente inundado. El agua pasa por arriba de las vías de la Línea Mitre.

Las vías se convirtieron en una ruta peatonal pero en muchas zonas quedaron bajo el agua rodrigo nespolo

En lanchas, Prefectura se acerca para trasladar a quienes todavía permanecen en sus casas. Colaboran con aquellos que tienen menos movilidad también otros vecinos y la Armada Argentina.

La Armada Argentina, en coordinación con las autoridades de la municipalidad de Zárate, se encuentra prestando apoyo a la comunidad de Zárate y Campaba ante el fuerte temporal de lluvia. pic.twitter.com/AuWuKsbiOQ — Armada Argentina (@Armada_Arg) May 17, 2025

Desde ayer la Armada se encuentra prestando apoyo a la comunidad de Zárate y Campana en coordinación con las autoridades municipales ante el fuerte temporal de lluvia. Lo hace a través del apostadero naval, donde cuentan con vehículos anfibios que están desplegados para ayudar a los afectados.

Trabajo de los Bomberos y Defensa Civil en Zárate para rescatar a los vecinos

“No para de llover, tenemos más de 330 milímetros acumulados. No se puede llegar por ruta 9 y hay 181 evacuados”, informó el intendente Marcelo Matzkin en diálogo con Radio Mitre.

NO TE MUEVAS. Ya cayeron 150mm y esperamos mucha más lluvia. Si necesitas evacuar llama al 442288 pic.twitter.com/VNSuTON3Gr — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) May 16, 2025

El viernes por la tarde ya había publicado un video donde pedía a los pedido a los vecinos que no salieran de sus casas. “Ya cayeron más de 150 milímetros, para que tengas una idea ya cayó más de la mitad de lo que cayó en Bahía Blanca. Esperamos mucha más lluvia, no salgas si no es urgente", indicó.

Vecinos de Zárate salen de sus casas rumbo a centros de evacuación rodrigo nespolo

Se cortó preventivamente la luz en las zonas afectadas por el temporal. Se suspendieron las actividades públicas hasta nuevo aviso y ya se montaron centros de evacuados.

El panorama es similar en Campana en donde el municipio pide con urgencia voluntarios con embarcaciones chicas y medianas con motor. Solicitan que se presenten al Centro de Operaciones de Emergencia establecidos en el Móvil Comando Campana de Ruta 6, sobre el puente del arroyo El Potrero.

Rutas cortadas

La situación generada por las intensas precipitaciones que afectan distintas trazas viales de jurisdicción nacional en la provincia de Buenos Aires es crítica según informaron fuentes de Gendarmería Nacional.

Una lancha de prefectura asiste a personas evacuadas rodrigo nespolo

En la ruta nacional 9, personal de la Sección Vial “Lima” de la GNA desplegó tareas de balizamiento en el km 82. Se verificó el corte total del tránsito en el km 78 (Barrio San Cayetano), de Zárate, por el desborde del arroyo. También están afectados los km 80, 90, 106, 108, 112, 113, 116 y 120 de esa ruta nacional.

El Escuadrón Vial “San Nicolás” reportó, en tanto, un corte total en el Puente San Nicolás (km 134) por la crecida de arroyos, por lo que el transporte pesado circula con dificultad.

La crecida del agua en Zárate rodrigo nespolo

En la ruta nacional 7, entre los km 375 y 226 (Laguna de Rocha, Chacabuco), se registran lluvias pero sin corte de traza.

En la ruta nacional 8, a la altura del km 223, en Pergamino, hay acumulación de agua sobre la calzada en los km 122, 155, 162 y 168. En este último punto de la traza, a la altura de Arrecifes, se ejecutan tareas de balizamiento y encauzamiento hacia la ruta provincial 51 por corte total.

Una persona mayor es evacuada en Zárate rodrigo nespolo

Y en la ruta Nacional 12, a la altura del km 85, el tráfico es normal según reporte de la Sección Seguridad Las Palmas y no se presentan impedimentos.

“La situación es monitoreada en tiempo real por las Unidades viales dependientes de los Escuadrones Zárate Brazo Largo, San Nicolás y Pergamino. Las medidas adoptadas se orientan a garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y asistir a los vehículos varados. Se mantiene comunicación fluida con autoridades municipales y organismos de emergencia”, informaron fuentes de Gendarmería.

Y recomendaron a los automovilistas evitar circular por los mencionados corredores viales.

Números de ayuda

En caso de necesitar ayuda el municipio informó que pueden comunicarse con Protección Ciudadana, 442288, o a través de WhatsApp 3487 689857.

Donaciones

Ya habilitaron también centros para recibir donaciones: el tanque de agua (Alem 780) y Delegación de Lima (Calle 8 N°535). Piden ropa, medias, abrigos, colchones, alimentos no perecederos, productos de limpieza y frazadas. También alertaron que el municipio no está recaudando fondos. Comunican las actualizaciones de la situación a través de redes sociales.