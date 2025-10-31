Halloween se celebra cada 31 de octubre en todo el mundo. Esta fiesta de orígenes paganos concentra celebración que tienen que ver con lo tenebroso y lo ligado al mundo de los muertos. Muchas personas eligen enviar frases por WhatsApp a sus conocidos.

150 frases para enviar por WhatsApp por Halloween

¡Que pases una noche terroríficamente divertida!

Que tus sustos sean dulces y tus dulces abundantes.

¡Truco o trato! Pero mejor que sea trato, así compartimos golosinas.

Hoy vale el miedo, un disfraz y un chocolate.

Que la luna te encuentre con una sonrisa… y un disfraz genial.

Esta noche los fantasmas salen… ¡y yo también!

¡Feliz Halloween! Que el miedo no te quite las ganas de festejar.

Si ves algo raro… probablemente sea yo con mi disfraz.

Dulces, risas y algún que otro susto: la receta perfecta.

¡Que tu calabaza brille más que nunca esta noche!

Cuidado con los zombies … sobre todo si no tomaron café.

… sobre todo si no tomaron café. ¡A disfrutar de la noche más embrujada del año!

Que no te falten dulces ni sustos memorables.

Hoy podés ser quien quieras… o algo mucho peor.

Noche de brujas, amigos y un poco de locura.

Si escuchás pasos detrás tuyo… corré, pero con estilo.

¡Disfrazate del miedo y salí a conquistar la noche!

Que los fantasmas sean buenos contigo esta vez.

¡Bú! Solo pasaba a desearte un Halloween genial.

Que tu escoba vuele alto esta noche.

¡Nada de miedo! Halloween también es pura diversión.

Hoy todo se vale: ¡asustar, reír y comer caramelos!

Que los espíritus te acompañen… pero los simpáticos, por favor.

Si ves una sombra detrás tuyo, saludá: puede ser un amigo disfrazado.

¡Tené un Halloween de película!

Que tus historias de terror tengan siempre final feliz.

Hoy los monstruos están sueltos… y vos sos uno de ellos.

¡Feliz noche embrujada!

Que la magia te encuentre disfrazado y feliz.

Si te asustás, respirá hondo… o gritá con estilo.

¡A llenar la bolsa de dulces hasta el tope!

Esta noche, el miedo se viste de humor.

Que tus pesadillas sean dulces.

Cuidado con las calabazas: algunas sonríen con malicia.

¡Festejá como un vampiro al amanecer!

Si alguien te dice “boo”, respondé “más boo para vos”.

Que tu disfraz sea tan bueno que ni vos te reconozcas.

¡Noche de brujas, noche de diversión!

Asustar es un arte… y vos sos un artista.

¡Que tus selfies de Halloween den miedo de lo buenas que están!

Esta noche no hay reglas, solo risas y sustos.

¡Disfrutá el caos mágico de Halloween!

Que la luna llena ilumine tus travesuras.

¡Cuidado con los dulces embrujados!

Si escuchás un ruido raro, probablemente soy yo comiendo caramelos.

¡Bú! Espero haberte sacado una sonrisa.

Que no te atrapen los fantasmas del aburrimiento.

Hoy se vale tener miedo… y también disfrutarlo.

¡Feliz Halloween, criatura de la noche!

Que tus sustos sean memorables y tus dulces infinitos.

Esta noche, los gatos negros traen buena suerte.

Si ves algo moverse, puede ser tu reflejo.

¡A bailar bajo la luna embrujada!

Que tu disfraz sea legendario.

No hay truco sin trato ni Halloween sin vos.

¡Salí a cazar caramelos como si no hubiera mañana!

Si no te asustaron hoy, te debo uno para mañana.

¡Qué viva el espíritu del Halloween (literalmente)!

Que tus amigos sean tus cómplices de terror.

¡Noche ideal para pelis de miedo y pochoclos!

¡Que tus sustos sean épicos y tus historias aún más!

No te preocupes por los fantasmas: están de fiesta.

¡Feliz noche oscura y brillante a la vez!

Que el miedo sea parte de la diversión.

¡Cuidado con los vampiros, muerden sin aviso!

¡No dejes que el miedo te gane, ganale vos al miedo!

¡Feliz noche de brujas, monstruos y risas!

¡Que tu escoba no se quede sin nafta!

¡Noche de Halloween, corazón contento!

¡El miedo también puede ser divertido!

¡Ojalá tus sustos sean de mentira y tus sonrisas reales!

¡A repartir dulces y carcajadas!

Que la oscuridad te encuentre riendo.

¡Cuidado con lo que deseás esta noche!

¡Festejá como si fueras inmortal (aunque no lo seas)!

¡Susto compartido, susto divertido!

¡La luna llena no se asusta, brilla más!

¡Que los monstruos te inviten a bailar!

¡Dejá que tu lado oscuro se divierta un rato!

¡Esta noche todo es posible!

¡Si ves una sombra... saludá, por las dudas!

¡Feliz Halloween, hechizo de alegría!

¡Noche de risas, no de llantos!

¡Que tu disfraz gane todos los premios!

¡No te olvides de guardar caramelos para mañana!

¡Asustate, reíte, disfrutá!

¡La noche perfecta para ser otro!

¡Halloween: excusa oficial para comer dulces sin culpa!

¡Cuidado con las brujas que vuelan bajo!

¡Los monstruos también necesitan amigos!

¡Que tu calabaza brille toda la noche!

¡Los gatos negros hoy traen suerte, no miedo!

¡Feliz noche de sustos y risas!

¡Si ves fantasmas, invitálos al brindis!

¡Que el miedo sea solo una excusa para divertirse!

¡Disfrazate, jugá, reíte del miedo!

¡La noche es joven y el misterio también!

¡Los sustos son el nuevo “te quiero”!

¡Que tus dulces no se terminen nunca!

¡Que nadie te quite la magia de Halloween!

¡Esta noche, el miedo es moda!

¡Si tenés miedo, compartilo!

¡El mejor hechizo: una sonrisa!

¡Los monstruos también celebran!

¡Que tu noche sea un hechizo de felicidad!

¡A disfrutar la noche más loca del año!

¡Halloween no se teme, se celebra!

¡Disfrutá con quien te asusta menos y te divierte más!

¡Que la oscuridad te traiga luz interior!

¡Un poco de miedo hace bien al alma!

¡Los fantasmas están de fiesta y te esperan!

¡Halloween: la excusa perfecta para comer como zombie !

! ¡La magia está en el aire (y en las golosinas)!

¡Que la luna te guiñe un ojo esta noche!

¡El miedo se pasa más rápido con amigos!

¡Halloween no es solo miedo, es pura alegría disfrazada!

¡Que los sustos vengan con risas incluidas!

¡Noche para brillar con linterna o sin ella!

¡Cuidado con lo que brilla… podría morder!

¡Esta noche nadie duerme, todos se divierten!

¡La noche está embrujada, aprovechala!

¡Si te dan miedo los fantasmas, ofrecéles un caramelo!

¡Disfrazate, olvidate de todo y disfrutá!

¡Halloween es un hechizo que se renueva cada año!

¡Noche de dulces, risas y buena energía!

¡Cuidado con las calabazas parlantes!

¡Feliz Halloween, con miedo y alegría!

¡Que el misterio te encuentre de buen humor!

¡Esta noche el miedo se disfraza de fiesta!

¡Los sustos son gratis, los dulces también!

¡Noche perfecta para creer en la magia!

¡Que tu corazón lata más fuerte por diversión, no por miedo!

¡Que la noche sea larga y las risas infinitas!

¡Disfrutá, reíte y no mires atrás… o sí!

¡Halloween se vive con emoción!

¡Cuidado con lo que se esconde en la oscuridad (puede ser una sorpresa)!

¡Noche de sustos, amigos y chocolate!

¡Que el miedo se transforme en alegría!

¡Feliz Halloween, alma valiente!

¡Noche de brujas, corazones contentos!

¡Que los fantasmas te traigan suerte!

¡Que el truco sea divertido y el trato dulce!

Esta noche el miedo se disfraza de risa… ¡y vos sos parte del hechizo!

Que tu calabaza tenga más onda que cualquier filtro de Instagram.

Si te cruzás con una bruja, pedile un deseo (o un chocolate).

¡Ojalá tu disfraz asuste tanto como tus lunes a la mañana!

Que la magia de Halloween te encuentre con una sonrisa y un dulce en la mano.

¡No hay miedo que aguante frente a una buena carcajada!

Que esta noche los fantasmas te inviten a bailar bajo la luna.

Halloween es el momento perfecto para ser un poco loco… y disfrutarlo.