WhatsApp: así es la nueva función que reorganiza la forma de enviar stickers

WhatsApp evolucionó notoriamente con el paso del tiempo. De solamente escribir un mensaje hasta la aparición de stickers, la aplicación de mensajería instantánea le brinda al usuario un servicio acorde para comunicarse con personas de todas partes del mundo.

Los stickers, una función que se activó hace unos años, le da un color diferente a la conversación privada o grupal de una persona con otras en línea. Sin embargo, WhatsApp tomó nota de la trascendencia de los mismos y estaría generando una nueva funcionalidad para que sea más cómodo buscar estas figuras animadas en la aplicación.

WhatsApp ahora tiene stickers animados

Para acceder a este atajo los usuarios tendrían que habilitar una pestaña especial de stickers e ir seleccionado de a uno -con la opción ‘agregar a un paquete de stickers’- para tenerlos apartados del resto. Una vez confeccionada la selección especial solamente habrá que esperar el momento para usarlos y así personalizar la conversación con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

A partir de inquietudes y quejas de los usuarios, quienes tardaban minutos en buscar su sticker favorito en medio de una carpeta repleta de opciones, WhatsApp tomó nota e ideó una solución transitoria que comenzó a tomar forma en los últimos días y será oficializada en el momento que esté apta para su uso.

WhatsApp sumaría una nueva funcionalidad para enriquecer la experiencia del usuario Shutterstock - Shutterstock

Desde el momento que se conoció esta novedad, las personas comenzaron a plantear algunas dudas sobre la capacidad de personalización de los paquetes de stickers, ya que uno de los puntos es que las carpetas puedan ser más amplias y no acotadas. Otro punto a destacar es que al estar en una fase de prueba podrían detectarse fallos o errores que condicionen la experiencia y atraiga algunas reseñas negativas.

A la espera de su lanzamiento, WhatsApp sumaría una nueva función para mejorar la aplicación que es utilizada por millones de usuarios en todo el mundo.