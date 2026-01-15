LA NACION

150 frases románticas para enviar por WhatsApp

Los vínculos amorosos requieren de tiempo, dedicación y detalles que demuestren cariño e importancia, incluso a través de un mensaje por celular

Los mejores mensajes para mandarse entre parejas
Ya sea en San Valentín o en el día a día, muchas personas desean enviarle a la persona con la que tienen un vínculo romántico una frase especial por WhatsApp, para recordarles el cariño que uno les tiene, para alegrarlos en su día y para aportar un detalle personal.

A continuación, 150 opciones para elegir la frase romántica ideal.

Las mejores frases para enviarle a tu amor en San Valentín (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)
  • Pensarte me calma, como si todo estuviera en su lugar.
  • Me gusta cómo tu presencia mejora mis días.
  • Sos una de las razones por las que sonrío sin darme cuenta.
  • Con vos, incluso el silencio se siente bien.
  • Tu forma de ser me inspira más de lo que imaginás.
  • Cada charla con vos deja algo lindo.
  • Me encanta cómo hacés simple lo importante.
  • Estar cerca tuyo siempre suma.
  • Sos esa persona que uno agradece haber conocido.
  • Hay una tranquilidad especial cuando pienso en vos.
  • Tu mirada dice cosas que no necesitan palabras.
  • Me gusta cómo cuidás los detalles.
  • Tenés una luz que se nota, incluso a la distancia.
  • Con vos, todo parece un poco mejor.
  • Me hace bien saber de vos.
  • Sos una linda coincidencia de la vida.
  • Tu manera de sentir es algo que valoro mucho.
  • Hay gestos tuyos que no me olvido.
  • Me gusta quién soy cuando estoy con vos.
  • Tenés una forma muy honesta de querer.
  • Pensar en vos me saca del ruido.
  • Sos calma en un mundo apurado.
  • Me encanta compartir tiempo con vos, sea como sea.
  • Tu risa tiene algo que reconforta.
  • Hay palabras tuyas que se me quedan.
  • Sos alguien que suma verdad.
  • Me gusta cómo mirás la vida.
  • Estar con vos es sentirse en casa.
  • Tu presencia deja huella.
  • Hay algo muy genuino en vos que admiro.
  • Sos una linda parte de mis pensamientos diarios.
  • Me gusta cómo escuchás.
  • Tenés una sensibilidad que se nota.
  • Con vos, las cosas fluyen distinto.
  • Sos una persona que da ganas de cuidar.
  • Me gusta cómo respetás lo que sentís.
  • Tu forma de ser habla bien de vos.
  • Pensarte me da una sonrisa tranquila.
  • Sos una compañía que vale.
  • Me encanta lo simple que hacés lo complejo.
  • Hay una ternura en vos que se siente.
  • Me gusta cómo estás presente.
  • Tu manera de querer es sincera.
  • Sos una buena noticia en mis días.
  • Me gusta cómo compartimos momentos.
  • Tenés una energía que suma.
  • Sos alguien que inspira confianza.
  • Con vos, todo se siente más humano.
  • Me gusta cómo cuidás a los demás.
  • Sos una persona que deja cosas buenas.
  • Pensar en vos me ordena un poco.
  • Me gusta tu forma de mirar.
  • Sos alguien que hace bien.
  • Tu compañía es un regalo.
  • Me gusta cómo respetás los tiempos.
  • Sos una presencia que tranquiliza.
  • Hay algo muy lindo en tu manera de estar.
  • Me gusta compartir ideas con vos.
  • Sos alguien que suma calma.
  • Tu forma de ser es valiosa.
  • Me gusta cómo construís vínculos.
  • Sos una persona para cuidar.
  • Tu sonrisa tiene verdad.
  • Me gusta cómo decís lo que sentís.
  • Sos una parte linda de mi rutina.
  • Hay gestos tuyos que hablan solos.
  • Me gusta cómo elegís ser.
  • Sos alguien que se nota cuando no está.
  • Tu presencia es un alivio.
  • Me gusta compartir silencios con vos.
  • Sos una coincidencia que agradezco.
  • Me gusta cómo tratás a los demás.
  • Tenés una forma muy linda de querer.
  • Sos alguien que deja marca.
  • Me gusta cómo te expresás.
  • Tu compañía suma paz.
  • Sos una persona que vale la pena.
  • Me gusta cómo respetás lo que somos.
  • Tu forma de estar es sincera.
  • Sos un buen lugar al que volver.
  • Me gusta cómo cuidás los vínculos.
  • Sos alguien que inspira cosas buenas.
  • Tu presencia es clara.
  • Me gusta cómo compartimos miradas.
  • Sos una parte linda de mis días.
  • Hay algo muy noble en vos.
  • Me gusta cómo hacés sentir a los demás.
  • Sos una persona que deja tranquilidad.
  • Tu forma de ser es especial.
  • Me gusta cómo elegís estar.
  • Sos alguien que suma verdad.
  • Me gusta cómo respetás lo que sentimos.
  • Tu presencia es amable.
  • Sos una persona que se recuerda.
  • Me gusta cómo cuidás los momentos.
  • Hay una calidez en vos que se nota.
  • Sos una linda certeza.
  • Me gusta cómo construimos charlas.
  • Tu forma de querer es clara.
  • Sos alguien que da confianza.
  • Me gusta cómo compartís tu tiempo.
  • Sos una presencia que reconforta.
  • Tu manera de estar es honesta.
  • Me gusta cómo valorás lo simple.
  • Sos alguien que suma calma.
  • Tu forma de mirar dice mucho.
  • Me gusta cómo acompañás.
  • Sos una persona que inspira respeto.
  • Hay algo muy lindo en tu esencia.
  • Me gusta cómo cuidás lo que sentís.
  • Sos una coincidencia que celebro.
  • Me gusta cómo elegís las palabras.
  • Tu presencia es sincera.
  • Sos alguien que deja cosas buenas.
  • Me gusta cómo compartimos momentos simples.
  • Tenés una manera muy linda de estar.
  • Sos una persona que vale conocer.
  • Me gusta cómo construís confianza.
  • Tu forma de querer es clara y noble.
  • Sos alguien que suma verdad.
  • Me gusta cómo respetás los silencios.
  • Sos una presencia que se agradece.
  • Tu manera de ser es auténtica.
  • Me gusta cómo cuidás los detalles.
  • Sos alguien que deja calma.
  • Me gusta cómo compartimos tiempo.
  • Tu forma de estar es valiosa.
  • Sos una linda parte de mi día.
  • Me gusta cómo mirás el mundo.
  • Sos alguien que inspira paz.
  • Me gusta cómo construís afecto.
  • Sos una persona que suma.
  • Tu presencia es honesta.
  • Me gusta cómo respetás los procesos.
  • Sos alguien que deja huella.
  • Me gusta cómo compartimos palabras.
  • Tu forma de querer es cuidada.
  • Sos una presencia que tranquiliza.
  • Me gusta cómo elegís estar cerca.
  • Sos alguien que se siente bien.
  • Me gusta cómo acompañás sin invadir.
  • Sos una persona que suma calma.
  • Tu manera de ser es clara.
  • Me gusta cómo compartimos miradas sinceras.
  • Sos alguien que deja cosas lindas.
  • Me gusta cómo cuidás el vínculo.
  • Tu presencia es una buena noticia.
  • Sos una persona que vale cuidar.
  • Me gusta cómo construimos respeto.
  • Sos una parte linda de lo que vivo.
