Los vínculos amorosos requieren de tiempo, dedicación y detalles que demuestren cariño e importancia, incluso a través de un mensaje por celular
- 6 minutos de lectura'
Ya sea en San Valentín o en el día a día, muchas personas desean enviarle a la persona con la que tienen un vínculo romántico una frase especial por WhatsApp, para recordarles el cariño que uno les tiene, para alegrarlos en su día y para aportar un detalle personal.
A continuación, 150 opciones para elegir la frase romántica ideal.
150 frases románticas para enviar por WhatsApp
- Pensarte me calma, como si todo estuviera en su lugar.
- Me gusta cómo tu presencia mejora mis días.
- Sos una de las razones por las que sonrío sin darme cuenta.
- Con vos, incluso el silencio se siente bien.
- Tu forma de ser me inspira más de lo que imaginás.
- Cada charla con vos deja algo lindo.
- Me encanta cómo hacés simple lo importante.
- Estar cerca tuyo siempre suma.
- Sos esa persona que uno agradece haber conocido.
- Hay una tranquilidad especial cuando pienso en vos.
- Tu mirada dice cosas que no necesitan palabras.
- Me gusta cómo cuidás los detalles.
- Tenés una luz que se nota, incluso a la distancia.
- Con vos, todo parece un poco mejor.
- Me hace bien saber de vos.
- Sos una linda coincidencia de la vida.
- Tu manera de sentir es algo que valoro mucho.
- Hay gestos tuyos que no me olvido.
- Me gusta quién soy cuando estoy con vos.
- Tenés una forma muy honesta de querer.
- Pensar en vos me saca del ruido.
- Sos calma en un mundo apurado.
- Me encanta compartir tiempo con vos, sea como sea.
- Tu risa tiene algo que reconforta.
- Hay palabras tuyas que se me quedan.
- Sos alguien que suma verdad.
- Me gusta cómo mirás la vida.
- Estar con vos es sentirse en casa.
- Tu presencia deja huella.
- Hay algo muy genuino en vos que admiro.
- Sos una linda parte de mis pensamientos diarios.
- Me gusta cómo escuchás.
- Tenés una sensibilidad que se nota.
- Con vos, las cosas fluyen distinto.
- Sos una persona que da ganas de cuidar.
- Me gusta cómo respetás lo que sentís.
- Tu forma de ser habla bien de vos.
- Pensarte me da una sonrisa tranquila.
- Sos una compañía que vale.
- Me encanta lo simple que hacés lo complejo.
- Hay una ternura en vos que se siente.
- Me gusta cómo estás presente.
- Tu manera de querer es sincera.
- Sos una buena noticia en mis días.
- Me gusta cómo compartimos momentos.
- Tenés una energía que suma.
- Sos alguien que inspira confianza.
- Con vos, todo se siente más humano.
- Me gusta cómo cuidás a los demás.
- Sos una persona que deja cosas buenas.
- Pensar en vos me ordena un poco.
- Me gusta tu forma de mirar.
- Sos alguien que hace bien.
- Tu compañía es un regalo.
- Me gusta cómo respetás los tiempos.
- Sos una presencia que tranquiliza.
- Hay algo muy lindo en tu manera de estar.
- Me gusta compartir ideas con vos.
- Sos alguien que suma calma.
- Tu forma de ser es valiosa.
- Me gusta cómo construís vínculos.
- Sos una persona para cuidar.
- Tu sonrisa tiene verdad.
- Me gusta cómo decís lo que sentís.
- Sos una parte linda de mi rutina.
- Hay gestos tuyos que hablan solos.
- Me gusta cómo elegís ser.
- Sos alguien que se nota cuando no está.
- Tu presencia es un alivio.
- Me gusta compartir silencios con vos.
- Sos una coincidencia que agradezco.
- Me gusta cómo tratás a los demás.
- Tenés una forma muy linda de querer.
- Sos alguien que deja marca.
- Me gusta cómo te expresás.
- Tu compañía suma paz.
- Sos una persona que vale la pena.
- Me gusta cómo respetás lo que somos.
- Tu forma de estar es sincera.
- Sos un buen lugar al que volver.
- Me gusta cómo cuidás los vínculos.
- Sos alguien que inspira cosas buenas.
- Tu presencia es clara.
- Me gusta cómo compartimos miradas.
- Sos una parte linda de mis días.
- Hay algo muy noble en vos.
- Me gusta cómo hacés sentir a los demás.
- Sos una persona que deja tranquilidad.
- Tu forma de ser es especial.
- Me gusta cómo elegís estar.
- Sos alguien que suma verdad.
- Me gusta cómo respetás lo que sentimos.
- Tu presencia es amable.
- Sos una persona que se recuerda.
- Me gusta cómo cuidás los momentos.
- Hay una calidez en vos que se nota.
- Sos una linda certeza.
- Me gusta cómo construimos charlas.
- Tu forma de querer es clara.
- Sos alguien que da confianza.
- Me gusta cómo compartís tu tiempo.
- Sos una presencia que reconforta.
- Tu manera de estar es honesta.
- Me gusta cómo valorás lo simple.
- Sos alguien que suma calma.
- Tu forma de mirar dice mucho.
- Me gusta cómo acompañás.
- Sos una persona que inspira respeto.
- Hay algo muy lindo en tu esencia.
- Me gusta cómo cuidás lo que sentís.
- Sos una coincidencia que celebro.
- Me gusta cómo elegís las palabras.
- Tu presencia es sincera.
- Sos alguien que deja cosas buenas.
- Me gusta cómo compartimos momentos simples.
- Tenés una manera muy linda de estar.
- Sos una persona que vale conocer.
- Me gusta cómo construís confianza.
- Tu forma de querer es clara y noble.
- Sos alguien que suma verdad.
- Me gusta cómo respetás los silencios.
- Sos una presencia que se agradece.
- Tu manera de ser es auténtica.
- Me gusta cómo cuidás los detalles.
- Sos alguien que deja calma.
- Me gusta cómo compartimos tiempo.
- Tu forma de estar es valiosa.
- Sos una linda parte de mi día.
- Me gusta cómo mirás el mundo.
- Sos alguien que inspira paz.
- Me gusta cómo construís afecto.
- Sos una persona que suma.
- Tu presencia es honesta.
- Me gusta cómo respetás los procesos.
- Sos alguien que deja huella.
- Me gusta cómo compartimos palabras.
- Tu forma de querer es cuidada.
- Sos una presencia que tranquiliza.
- Me gusta cómo elegís estar cerca.
- Sos alguien que se siente bien.
- Me gusta cómo acompañás sin invadir.
- Sos una persona que suma calma.
- Tu manera de ser es clara.
- Me gusta cómo compartimos miradas sinceras.
- Sos alguien que deja cosas lindas.
- Me gusta cómo cuidás el vínculo.
- Tu presencia es una buena noticia.
- Sos una persona que vale cuidar.
- Me gusta cómo construimos respeto.
- Sos una parte linda de lo que vivo.
