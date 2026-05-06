El “modo invisible” definitivo: cómo configurar WhatsApp para que nadie sepa que estás conectado

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. En su formato estándar, este permite ver a los usuarios el estado en línea de otro, es decir, si tiene WhatsApp abierto en el dispositivo y si cuenta con conexión a internet. En caso de no estarlo, también ofrece cuándo fue su última conexión. De todos modos, se puede configurar el “modo invisible” definitivo para que nadie sepa cuándo alguien está conectado y cuidar la privacidad.

Este ajuste hace que otras personas vean mucho menos de tu actividad, especialmente tu presencia en la app y tu información visible. Aun así, de esta forma el usuario no se vuelve “invisible” al 100%: si se responden mensajes o se interactúa en grupos, la actividad sigue siendo evidente. De todos modos, limita la posibilidad de que otros conozcan cuándo se usa WhatsApp.

De esta forma, nadie puede saber cuándo alguien está conectado a WhatsApp ni si leyó los mensajes Shutterstock - Shutterstock

Este incluye la confirmación de lectura, que indica con dos tildes azules si un usuario vio o no un mensaje. Esto también se puede desactivar para ocultar los movimientos de una persona en la aplicación de Meta.

Cabe aclarar que no existe un botón único con ese nombre, pero es posible configurar el “modo invisible” al combinar varios ajustes de privacidad, por los cuales se oculta la última conexión, el estado en línea, la foto de la cuenta, la información del usuario y las confirmaciones de lectura.

A su vez, una vez que se aplican estas configuraciones, tampoco será posible conocer el estado en línea ni la confirmación de lectura de otros usuarios. Al ocultar la de uno, se pierde acceso a la de otros para mantener la privacidad mutua.

De esta forma, se puede mantener mayor privacidad en WhatsApp Shutterstock

Esta personalización del dispositivo puede variar según el sistema operativo del celular, pero es similar en todos los casos. A continuación, cómo configurar el “modo invisible” de WhatsApp en Android y en iPhone.

Cómo configurar el “Modo Invisible” en WhatsApp

1 Ir a Privacidad

Para un celular Android, abrir WhatsApp y tocar los tres puntos verticales que se encuentran arriba a la derecha en la pantalla principal. Allí, seleccionar la opción “Ajustes”, donde se podrá encontrar el apartado “Privacidad”.

En iPhone, se ingresa a “Configuración” a partir del botón de abajo a la derecha de la pantalla principal. Por ese medio se puede acceder a “Privacidad”.

2 Configurar el Estado en línea y Última conexión

Dirigirse a "Última vez y en línea“. Allí se puede elegir ”Nadie" para que nadie vea la última hora de conexión en la aplicación. También se debe activar la opción "Igual que última vez" en “Quién puede ver cuando estoy en línea” para ocultar el estado en línea.

Todo lo que hay que saber para hacer estos ajustes de privacidad y que nadie sepa cupando estás conectado en WhatsApp (Foto: Freepik)

3 Desactivar Confirmaciones de lectura

En Privacidad, se debe apretar el interruptor de “Confirmación de lectura”. De esa forma, no se enviarán los dos ticks azules que indican que un mensaje fue visto por el usuario.

4 Ocultar foto e información

En Foto de perfil, Info y Estados (que se encuentran también en Privacidad), elige “Nadie” o “Mis contactos excepto...”. En esta última opción se puede indicar los usuarios agendados que no se quiere que vean estos detalles de la cuenta.