Esta edición contará con torneos presenciales de Counter Strike, Call of Duty y Just Dance, con premios en efectivo y la posibilidad de competir en finales internacionales

8 de octubre de 2019 • 19:05

La nueva edición del Argentina Game Show Coca-Cola For Me busca aprovechar el buen momento que viven los eSports en el país con una jornada que ofrecerá más de 750 mil pesos en premios y con la posibilidad de participar por viajes para competir en el exterior.

El Argentina Game Show Coca-Cola For Me se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de octubre en el Centro Costa Salguero, y contará con el apoyo de socios como Temporada de Juegos, XGamePro, IESA y TyC Sports E. En este encuentro se llevará a cabo la definición de la edición Clausura 2019 de la Liga Pro Trust Gaming de Counter Strike: Global Offensive, que repartirá un pozo de 250 mil pesos en premios.

Por su parte, los equipos participantes de la Liga Pro se disputarán un premio de 50 mil pesos en las partidas del Call of Duty Black Ops 4. A su vez, también habrá competencias con Just Dance, con jornadas de clasificación los días viernes y sábado. La final del domingo definirá a los participantes que podrán ganar un lugar a la gran final de la Just Dance® Challenge.