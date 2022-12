A examen: probamos el elegante y cómodo smartphone Motorola Edge 30 Neo

escuchar

Motorola sigue haciendo crecer su gama de productos y sus familias de teléfonos. En este caso, vamos a hablarte de los Edge, que con su línea 30 ya presentó el Moto Edge 30 ultradelgado, el Moto Edge 30 Ultra, ultrapotente, los fuertes Edge 30 Fusion y Pro y el que hoy nos toca reseñar, el Edge 30 Neo. Este equipo se puede conseguir en los tres colores directo en la página de Motorola o en las tiendas a un precio de 119.999 pesos.

Este equipo no se destaca de por sí por su gran procesador o su potencia desde la lista de hardware, sino por su look. El Edge 30 Neo viene en tres colores, Ice Palace (una especie de plateado), Black Onyx (Negro) y el más llamativo de todos, el violeta Very Peri, que en asociación con Pantone (el instituto del color) nos traen el color elegido como “color del año” para lucir en nuestra mano con toques perlados y brillantes. Además, esta asociación con el Pantone Color Institute se expande también al software, donde vamos a poder adaptar y hacer match entre el color externo del teléfono y nuestra configuración para tener todo en un mismo tono.

Su look

Y decimos lucir, porque este equipo tiene un perfil estético pensado desde el vamos. Su diseño, si bien tiene similitudes con toda la gama Edge, incluye este destacado de color que va a resaltar cuando lo saques para mandar un mensaje o lo dejes apoyado en la mesa. Este violeta está en todos los detalles, botones, bordes, lentes, todo tiene un toque de color.

Los tres colores del Motorola Edge 30 Neo que ofrecerá la compañía en la Argentina; un cuarto color verde no llegará por ahora al país

Bajo el capot

Pero como sabemos, un smartphone no es solo facha, sino un conjunto de prestaciones junto con looks. En este caso, abajo del capot el Edge 30 Neo tiene un procesador de gama media Qualcomm Snapdragon 695, que en los papeles no es el mejor de todos, claramente, pero que a la hora de rendir no nos dejó un sabor amargo. Al contrario, rindió mejor de lo que esperábamos. Si bien no vamos a poder jugar juegos en alta resolución y con la configuración de detalle “Alto”, este equipo se banca jugar juegos mobile pesados, como así también carece de tirones o demoras a la hora de abrir y cerrar apps. El equipo está bien optimizado con la última versión de Android y responde acorde a lo que promete.

El Motorola Edge 30 Neo

En el caso de su pantalla, vamos a tener una pOLED de 6.28 pulgadas, con un tamaño que para el mundo moderno es pequeño, y que se adapta perfectamente a la mano. Es realmente cómodo, sus bordes son suaves, pesa solo 155 gramos, y lo podemos manejar tranquilamente con una sola mano. Este diseño tiene un poco más de bordes que otros de la misma familia (la pantalla ocupa el 87,5% del espacio frontal, mientras que en el Fusion, por ejemplo, es del 90.8%), pero sigue con el formato de pantalla completa y solo con la perforación de la cámara selfie centrada en la parte superior.

Además, esta pantalla, que se destaca por su calidad de colores y un brillo más que aceptable, posee 120 Hz de tasa de refresco, los que nos da, si lo activamos, una fluidez total a la hora de navegar en sitios con “scroll” o de juegos que puedan correr con mayor velocidad de cuadros por segundo. Eso sí, la batería se va a ver afectada si elegimos este modo en vez del de 60 Hz.

Una foto con la lente normal del Motorola Edge 30 Neo

En cuanto a su almacenamiento, viene con 128 GB, algo que podría haber mejorado, ya que el mismo Motorola nos acostumbró a que 128 GB es el estándar para las gamas bajas de equipos y 256 GB el de las gamas superiores. Viene con 8 GB de RAM, que alcanzan, pero que igualmente lo dejan como el hermano menor en potencia de la familia Edge. Lo que si es destacable es que a pesar de su precio, viene con sensor de huellas bajo la pantalla, que funciona rápido y sin problemas.

Conectividad

También como acostumbra Moto, viene con la posibilidad de usar el sistema Ready For, que nos da conexión con la TV para jugar o ver series usando nuestro equipo como PC en la TV o un monitor o computadora externa. Esto funciona mediante cable (USB-C a HDMI) o vía Wi-Fi, y es ideal para los que no tienen un SmartTV o desean usar su celular como centro de entretenimiento y trabajo, ya que se le puede sumar mouse y teclado, o bien un joystick para jugar sin problemas ni lag. A esto se le suma Bluetooth 5.1, NFC, GPS y conexión wifi de 2,4 GHz y 5 GHz.

Una imagen del gran angular del Edge 30 Neo

Las buenas noticias de este equipo también llegan por lo que trae en la caja. Viene con una funda transparente de silicona para lucir su color, y también con un cargador de 68 watts. Esto ya es mucho más que lo que podés encontrar en la caja de un gama alta de otras compañías, que solo vienen con un cablecito.

Esta potencia le da buena velocidad de carga, que llega de 0 a 100 en poco menos de 40 minutos para sus 4020 mAh. Además, si tenés un cargador inalámbrico, el equipo suma carga inalámbrica de 5W.

Una foto con la cámara macro del Edge 30 Neo

Cámaras

En el apartado de cámaras, este equipo nos sorprendió para bien. Sí, obviamente, no va a sacar las fotos que sacan equipos como el iPhone 14 Pro, pero por su precio, tamaño y prestaciones, sus lentes nos dejaron una buena sensación. En su bloque protuberante trasero tiene dos lentes: 64 MP, f/1.8, (normal), 0.7µm, PDAF, OIS y 13 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1.12µm, AF, todo con flash dual. Luego, tiene una cámara frontal de 32 megapixeles que trabaja de manera correcta con buena luz.

En cuanto a las traseras, rinden de una manera sobresaliente con buena luz. Las fotos son nítidas, de buen color, sin ruido y la velocidad de obturación es muy buena. Con menos luz obviamente baja la calidad, y sobre todo la velocidad de obturación, pero no es algo que nos impida lograr buenas imágenes. También probamos su modo macro que realmente logra imágenes destacadas, lo mismo con su video, donde podremos tener videos de hasta 120 FPS en 1080p.