A examen: probamos el Huawei Watch GT Runner 2

El Huawei Watch GT Runner 2 se presentó en febrero de la mano del keniata Eliud Klipchoge, récord en maratón hasta 2023, y llegó al país unos meses después, junto con varios smartphones de la marca china. Si bien no es el primer modelo deportivo, la idea es posicionar a Huawei como una alternativa de alto rendimiento en un segmento donde compite contra varias marcas que son fuertes en la categoría, como Garmin, u otras competidoras en otros segmentos con la compañía china, como el Apple Watch, o los modelos que ya tienen Samsung o Motorola.

Ya se vende oficialmente en la Argentina a 729.999 pesos.

Dos de los colores del reloj deportivo Huawei Watch GT Runner 2, con caja de titanio y pantalla de 1,3 pulgadas

El reloj se destaca por su caja circular de 43,5mm fabricada en aleación de titanio, un material preparado para la resistencia a condiciones extremas. Además, tiene un peso de 34,5 gramos (sin correa) o apenas 43,5 con ella. Cuenta con una pantalla AMOLED de 1,32″ con un brillo máximo de 3000 nits (el número indica el brillo de una pantalla), lo que garantiza una visibilidad perfecta en exteriores, clave sobre todo para los momentos de mayor exposición solar. Además, utiliza el cristal Kunlun Glass de segunda generación, que sustituye al zafiro de modelos anteriores para equilibrar durabilidad y peso. Viene con dos bandas, una correa tejida AirDry, y otra de silicona.

Entre las métricas para profesionales (y no tanto) integra funciones avanzadas como el análisis de la técnica de carrera, cadencia, oscilación vertical, tiempo de contacto con el suelo y potencia de carrera. Incluye sensores para ECG (electrocardiograma), detección de arritmias, monitoreo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), saturación de oxígeno (SpO2) y seguimiento avanzado del sueño. Trae además un centenar de modos deportivos para medir.

El Huawei Watch GT Runner 2 permite hacer un electrocardiograma con el reloj

Una de las funciones más promocionadas es cómo la IA puede ayudar a armar rutinas de entrenamiento. Solo hay que completar algunos datos (no solo los personales, sino también la fecha de la carrera, por ejemplo) y el software sugiere un plan. Además, están las rutinas armadas de antemano, entre ellas las clases grabadas que da el propio Klipchoge. Además, el modo maratón permite configurar (y monitorear en tiempo real) en cuánto tiempo hacer distancias como 5, 10, 21 o 42 kilómetros. Durante el transcurso sugerirá aumentar velocidad o estipular las mejoras para alcanzar el objetivo.

Respecto a los sistemas satelitales, soporta los principales (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS), y promete ser capaz de captar la señal para mantener la precisión en la ubicación incluso en sectores urbanos densos o túneles, una preocupación que suelen tener los atletas que pueden perder la señal y, por tanto, alteraciones en sus marcas. Sincroniza en muy poco tiempo.

Huawei trae al país su reloj deportivo Watch GT Runner 2 para competir con Garmin, Apple y Samsung

Por último, la batería es una de sus grandes características. En las pruebas que realicé verificó hasta 14 días de uso ligero o 32 horas de entrenamiento continuo con el GPS activado. Además, incorpora pagos mediante NFC, llamadas vía Bluetooth (gracias a su micrófono y altavoz integrados), reproducción de música independiente y detección de caídas con llamadas de emergencia. Lo que sí: para utilizarlo con Android y iOS requiere utilizar la aplicación Huawei Salud, que se descarga por fuera de las tiendas de aplicaciones oficiales.

Lo positivo, lo no tanto, lo mejorable

El GT Runner 2 es bastante sencillo y cómodo de usar, gracias a su correa ajustable. Las funciones están a la vista en el menú, incluso pueden manejarse las notificaciones del celular, como llamadas, mensajes, correos o calendario, y también escuchar música sin tener el celular (se guarda en el reloj, y hay que vincularle unos auriculares inalámbricos). O utilizarlo como obturador de cámara.

Como deudas, no viene preconfigurado un acceso más directo al entrenamiento, como podría ser desde uno de los dos botones que tiene de costado (uno de ellos acompañado de una ruedita para navegar las opciones de forma más sencilla).

Además, las pantallas de inicio (las esferas del reloj) se pueden cambiar, aunque la mayoría de las alternativas son pagas (aproximadamente dos dólares cada una) y se configuran desde la app de Salud, desde donde es posible descargar apps que no vienen precargadas, similares a algunas que ya están en Android o iOS, como por ejemplo la que sirve para manejar Spotify desde el reloj.

Como fuere, el Huawei Watch GT Runner 2 es una opción interesante para explorar para quienes buscan un reloj deportivo sencillo y de buen diseño.