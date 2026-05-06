Mate 80 Pro: Huawei trae al país la reedición de su smartphone clásico junto a un reloj para runners

Como parte de su estrategia de reposicionamiento en el mercado argentino, que comenzó a fines del año pasado con la presentación local de la familia Pura 80 y de sus modelos plegables de dos y tres bisagras, Huawei anunció hace unos días que comenzará a vender en el país el Mate 80 Pro, ocho años después del mítico Mate 20 Pro.

El Mate 80 Pro, que debutó en los mercados internacionales a mediados de marzo, tiene un chip Kirin 9030 diseñado por la propia compañía, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería de 5750 mAh con carga rápida de 100 watts.

Un Huawei Mate 80 Pro

Según la compañía china es “el primer teléfono del mundo con un sistema de disipación de calor por cambio de fase dual”, para mejorar su rendimiento en sesiones de uso intenso. También tiene una cámara con una “precisión cromática constante en diversas condiciones de iluminación y temperaturas de color mixtas”.

El Mate 80 Pro tiene marco de aluminio, una cubierta trasera hecha en fibra vegana, y una pantalla OLED de 6,75 pulgadas con tasa de refresco a 120 Hz protegida por Kunlun Glass de 2da generación (la versión china de Gorilla Glass), además de tener certificación IP58 e IP59, que indica que puede resistir chorros de agua de alta presión, o sumergirse hasta 6 metros por 30 minutos sin dañarse.

Un Huawei Mate 80 Pro

En lo que refiere a las cámaras, uno de los bastiones de la compañía, tiene un sensor principal de 50 megapixeles con apertura variable (f/1.4 a f/4.0), un zoom óptico 4x de 48 megapixeles y un gran angular de 40 megapixeles.

El teléfono corre EMUI 15, una versión de Android que no trae de fábrica la tienda de apps de Google, sino una alternativa provista por Huawei.

Tiene un precio de 3,3 millones de pesos, aunque la compañía lo ofrece en preventa a 2,6 millones con doce cuotas sin interés.

Un smartwatch Huawei Watch GT Runner 2

La compañía también anunció para el mercado local el reloj Watch GT Runner 2, un smartwatch orientado a deportistas: está equipado con una nueva arquitectura de antena flotante 3D, diseñada para ofrecer una precisión de posicionamiento GPS en todo momento, además de integrar un algoritmo de localización inteligente, que sigue calculando la trayectoria del corredor incluso si se pierde la señal satelital.

También tiene un nuevo modo Maratón que funciona como un entrenador personal en la muñeca durante todo el recorrido de una sesión de running o una competencia.

Un smartwatch Huawei Watch GT Runner 2

El reloj tiene una caja de aleación de titanio 43,5mm (con una pantalla circular de 1,3″) y un grosor de 10,7mm. Tiene sensor de ritmo cardíaco, de temperatura, barómetro, y permite hacer electrocardiogramas (ECG). Es sumergible 5 ATM y se puede usar para nadar; tiene NFC, GPS de doble banda, y una autonomía de 14 días con uso ligero, una semana con un uso normal o 32 horas en modo de entrenamiento al aire libre. Tiene un precio local de 700.000 pesos. El reloj es compatible con Android y con iOS.

La compañía los venderá a través de Mercado Libre, y suma la presencia en las tiendas de Claro y Personal, como una estrategia para ampliar su presencia local de cara a disputarle mercado a Motorola, Samsung y Xiaomi.