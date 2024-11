A examen: probamos el Kingston NV3, el nuevo SSD para PC y PlayStation 5

Kingston lanzó en Argentina su nueva línea de unidades de almacenamiento SSD que pueden servir para varios tipos equipos. En este caso, el que probamos fue el NV3 y lo probamos tanto en una computadora de escritorio como en una PS5.

Estos discos de conexión PCie 4.0 NVMe M.2 tienen como detalle principal su reducido tamaño. Acostumbrados a discos que ocupan mucho lugar, ahora su tamaño es compacto, utilizando el slot M2 con tornillos con unas dimensiones de 22 mm x 80 mm x 2.3 mm, en este caso (la versión con el tamaño estándar 2280), ya que hay otros distintos y más gruesos.

Este disco que alcanza los 6000 MB por segundo de velocidad de lectura por un precio accesible dentro de lo que los discos de esta categoría cuestan en nuestro país. En nuestro caso probamos la versión de 2 TB, pero también se pueden conseguir de hasta 4 TB. El NV3 también alcanza velocidades de escritura de 5000 MB por segundo en su versión de 2 TB, lo que lo ubica como una gran opción para toda persona que desee expandir no sólo el espacio de almacenamiento de su laptop o computadora, sino también usando el menor espacio posible dentro de ella y sumándole velocidad a las tareas del día a día.

De más está decir que el salto que uno puede tener de un disco SSD tradicional SATA (ni hablar de un HDD) a uno de esta nueva generación es sustancial. La velocidad de carga de los programas, juegos y sistema operativo estarán optimizados para correr sin demoras. Carga casi instantánea de Windows, o ese tedioso momento de la carga de la pantalla en algún que otro juego o programa, dejarán de ser una molestia.

Una unidad de almacenamiento Kingston NV3; se conecta al puerto M.2 de la PC o la PS5

Eso sí, antes hay que asegurarnos que tenemos el puerto correspondiente para instalarlo (es decir, un conector M.2). La instalación es realmente muy simple. Una vez que reconocemos el puerto M.2 y queda expuesto (algunas motherboards vienen con disipadores o placas que los tapan) vamos a sacar el pequeño tornillo y colocar de manera diagonal la ficha en su encastre. Una vez colocado, lo bajamos con la mano lentamente hasta que toquen la muesca para el tornillo y la superficie del disco. Allí lo sostenemos, ajustamos el tornillo y listo. Dependiendo de su ubicación puede resultar conveniente, por cómo funcionan estos SSD M.2, agregrarle un disipador pasivo (una placa de metal que se adhiere a todo el largo del SSD y contribuye a reducir su temperatura cuando está funcionando). El sistema tendría que reconocerlo como una unidad de almacenamiento; si no lo hace, deberemos ir al BIOS y habilitarlo.

Lo bueno de este modelo de SSD es que también se puede usar para expandir el almacenamiento interno de la PS5 (ideal para no ocupar un puerto USB, y para no ralentizar el equipo). En la PS5 el trabajo de instalación es similar, pero debemos sacar primero la tapa de plástico (momento altamente tenso), buscar la tapa metálica que oculta la ranura de expansión y luego instalarlo en su puerto. Cabe aclarar que la velocidad mínima de lectura recomendada para una PS5 es 5500MB/s y este disco llega a 6000MB/s, por lo que cumple con comodidad los requisitos mínimos de PlayStation.

A este equipo, que pesa solo 7 gramos y tiene tres años de garantía, obviamente, también tenemos que compararlo con otras opciones actuales en el mercado. Su versión de 1 TB se puede conseguir por poco más de 100 mil pesos, mientras que la de 500 GB está 67.000 pesos, esto a precios al momento de esta reseña en Mercado Libre como referencia.

En el momento de la prueba, por el mismo precio se pueden conseguir unidades también PCie 4x4, pero de velocidades inferiores en la misma cantidad de almacenamiento. También cabe aclarar que si uno busca una performance de alto rendimiento, este equipo quizás no es el indicado, porque su velocidad, si bien es interesante, no está en lo último de la tecnología, como los modelos Fury de la misma marca, que llegan a 7300 MB/s pero son más caros. Y además, algo importante, que a la hora de usarlo con una consola PlayStation 5, este equipo viene sin disipador y según la marca opera en un rango de 0 a 70 grados, temperatura que no alcanzó nunca por ahora.

Muchos motheboards modernos ya traen disipadores para colocar sobre los discos, pero la PS5 no. Así que si uno quiere evitar cualquier tipo de problema (aún está el debate si en la PS5 los discos deben ir o no con disipador) en este caso, hay que comprarlo aparte; los precios rondan entre 10.000 y 40.000 pesos; son todos estándar, pero hay que cuidar que no sobrepasen la altura máxima definida por PlayStation.

Los nuevos discos de Kingston NV3 ya se pueden conseguir en retailers del país como en tiendas digitales y los precios, como comentamos previamente, varían según la capacidad, pero a modo de referencia, el de 1 TB está cerca de los 100 mil pesos.

Augusto Finocchiaro Preci Por

