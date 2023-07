“A pesar de toda la locura”: la opinión de Ringo Starr sobre la canción de los Beatles creada con ayuda de la IA

escuchar

El legendario exbaterista de los Beatles, Ringo Starr, habló sobre la canción de los Beatles creada con ayuda de una inteligencia artificial. El tema dividió aguas entre los fans de la banda, que especulan con que se trata de “Now And Then”, una canción grabada en 1978 y nunca publicada. En los 90s, la banda había pensado en divulgarla, pero nunca sucedió.

“No depende completamente de la IA”, dijo Starr, en una entrevista con Variety. La canción tiene la voz de John Lennon, y para poder grabarla, la IA recreó la voz del difunto guitarrista y cantante a partir de fragmentos de la canción registrados en la década del 70.

“No es como si estuviéramos fingiendo... Esa es en realidad la voz de John, la voz y el bajo de Paul, George en la guitarra rítmica y yo en la batería. Y las dos cosas que son nuevas son el bajo de Paul y yo en la batería… Realmente trabajé en eso hace solo unos meses aquí. Y funciona. Es una hermosa canción, a pesar de toda la locura que está sucediendo a su alrededor, sigue siendo una pista hermosa. Y nuestra última”, dijo Starr, de 83 años.

El mes pasado, McCartney dijo que la canción sería lanzada este año. Durante una entrevista en BBC, contó que recibió un demo de la canción en 1994, de parte de Yoko Ono. Era parte de un cassette que Lennon grabó antes de 1980, y que estaba archivado con la etiqueta “Para Paul”. La banda quiso lanzarla como parte del disco Antología, de 1995, pero no pudo reconstruir la canción.

“Teníamos la voz de John y un piano, y pudimos separarlos con IA. Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz’. Esta es una guitarra. Saca la guitarra’. Entonces pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA. Luego mezclamos el tema, como lo harías normalmente”.

Durante esa entrevista, según cita el medio especializado NME, McCartney también opinó sobre el nuevo fenómeno de redes sociales donde los usuarios comparten canciones de una banda cantadas por el cantante de otra, como por ejemplo la versión de Don’t look back in anger, de Oasis, cantada por Freddie Mercury. “Da un poco de mierdo, pero es emocionante. Es el futuro. Vamos a ver qué pasa con eso”, dijo McCartney.

Consultado sobre el tema, el guitarrista y compositor de Oasis, Noel Gallagher, dijo: “Hay gente con demasiado tiempo libre y demasiada plata, y hacen estas cosas. La gente me manda versiones de canciones de Oasis con la voz de Ringo Starr... ¿realmente necesitamos a Freddie Mercury cantando Don’t look back in anger? ¿A alguien le importa? El mundo es hermoso, pero esta repleto de este tipo de gente”.

LA NACION