Cuál es el precio del Samsung Galaxy S25 en Estados Unidos a horas del lanzamiento del S26

El mercado de teléfonos de alta gama en Estados Unidos atraviesa una etapa de transición ante la inminente presentación de la nueva línea de dispositivos de Samsung. Mientras se acerca el debut de la serie Galaxy S26, los modelos Galaxy S25 experimentan ajustes de precio tanto en la tienda oficial como en plataformas de comercio electrónico.

Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 en la tienda oficial

Según los valores vigentes en febrero de 2026, la versión base del Samsung Galaxy S25 se comercializa por US$799,99. El modelo más barato, el S25 FE, que tiene algunas características reducidas, está a US$649,99.

El Galaxy Unpacked será el 25 de february 2026

El modelo intermedio, Galaxy S25+, mantiene su precio en US$999,99. Mientras que el Samsung Galaxy S25 Ultra se ofrece por US$1299,99.

Sin embargo, la cuenta oficial de la compañía en plataformas de venta como Amazon, muestra rebajas significativas para varios de los modelos disponibles:

S25 FE: US$464

S25+: US$834

S25 Ultra: US$1078

Los descuentos pueden variar según la capacidad de almacenamiento y el color del dispositivo. Algunas configuraciones alcanzan valores aun más inferiores a los de la tienda oficial.

Programas de intercambio y beneficios adicionales

Además de los descuentos directos, la empresa mantiene activo su programa de renovación mediante entrega de equipos usados. Este sistema permite obtener créditos que se aplican al precio final del dispositivo nuevo.

El valor del descuento depende del modelo entregado y de su estado de funcionamiento. En algunos casos, el ahorro combinado entre rebaja directa y crédito por intercambio reduce significativamente el costo de actualización.

Paralelamente, ya se habilitaron las reservas anticipadas para la serie S26, en el sitio web oficial. Quienes se registren pueden acceder a incentivos como créditos para accesorios y reducciones adicionales mediante el mismo programa de intercambio.

La serie Galaxy S25 presenta rebajas en el sitio oficial de Samsung en Amazon Samsung

Cuándo se lanza a la venta el Galaxy S26

La nueva generación se presenta el 25 de febrero de 2026 a las 13 hs del este de EE.UU. El evento se realiza en San Francisco y se transmite en línea.

Se espera que la familia esté compuesta por tres modelos principales:

Galaxy S26

S26+

S26 Ultra

Informes previos indican que la variante denominada Edge no formaría parte de esta edición, debido a las bajas ventas.

Tras la presentación, las reservas oficiales comenzarán de inmediato. La disponibilidad en tiendas y las entregas a compradores se estiman para un período comprendido entre principios y mediados de marzo de 2026.

Samsung ofrece descuentos especiales para quienes se registren antes del nuevo lanzamiento del Galaxy S26 y lo adquieran de forma anticipada

Qué tiene de nuevo el Samsung Galaxy S26: sus principales características

Según iPadizate, los nuevos dispositivos presentarán las siguientes caracteristicas:

Más delgado y ergonómico : será notablemente más fino que su predecesor, con un grosor aproximado de 7.9 mm (frente a los 8.2 mm del S25) y presentará esquinas más redondeadas .

: será notablemente más fino que su predecesor, con un grosor aproximado de (frente a los 8.2 mm del S25) y presentará . Módulo de cámaras : se espera un diseño con un módulo de tres cámaras unificadas en una pequeña “meseta”.

: se espera un diseño con un módulo de tres cámaras unificadas en una pequeña “meseta”. Colores filtrados : han aparecido imágenes en negro mate y violeta cobalto .

: han aparecido imágenes en y . Procesador de nueva generación : en EE.UU., el S26 Ultra utilizará el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que promete superar el rendimiento de los procesadores Exynos de Samsung. Los modelos base y plus podrían utilizar el Exynos 2600 en ciertos mercados.

: en EE.UU., el S26 Ultra utilizará el chipset de Qualcomm, que promete superar el rendimiento de los procesadores Exynos de Samsung. Los modelos base y plus podrían utilizar el Exynos 2600 en ciertos mercados. Cámaras avanzadas : el sistema fotográfico del Ultra incluiría una cámara principal de 200 MP , un ultra gran angular de 50 MP , y dos teleobjetivos (5x de 50 MP y 3x de 10 MP).

: el sistema fotográfico del Ultra incluiría una cámara principal de , un ultra gran angular de , y dos teleobjetivos (5x de 50 MP y 3x de 10 MP). Carga rápida : una mejora significativa será la carga por cable de 60W , que promete cargar el dispositivo al 80% en solo 30 minutos.

: una mejora significativa será la , que promete cargar el dispositivo al 80% en solo 30 minutos. Batería: se mantendría en los 5000 mAh para el modelo Ultra.

Además, la nueva línea incorporaría funciones basadas en el modelo de inteligencia artificial Samsung Gauss ejecutado directamente en el dispositivo. Este enfoque reduce la necesidad de enviar datos a servidores externos para determinadas tareas.

Entre las novedades previstas, se incluye un sistema de control de privacidad que permitirá decidir qué información aparece en la pantalla cuando el teléfono está bloqueado o encendido.

Estas funciones forman parte de la tendencia de integrar procesamiento local para mejorar la velocidad de respuesta y limitar la transferencia de datos personales.