Signature y Edge: Motorola trae al país sus celulares más avanzados, junto a relojes, parlantes y más

Motorola decidió comenzar el año en la Argentina a lo grande, presentando seis smartphones (el Motorola Signature, Edge 70, Moto g77, g67, g17 y g17 Power), un reloj inteligente (el Moto Watch), un parlante conectado (Sound Flow), un llavero Bluetooth (Moto Tag 2) y un lápiz para pantallas (Pen Ultra). Y esto, dice, es el inicio: hay al menos otros tres smartphones en el horizonte cercano, y una conspicua ausencia por ahora (el Razr Fold, el plegable tipo libro que la compañía presentó en enero de este año y que saldrá a la venta a nivel internacional a mitad de año).

Ninguno de estos equipos es una sorpresa: Motorola presentó a la mayoría en la CES 2026 de Las Vegas, a principios de año; pero su debut local hoy coincide con su lanzamiento internacional, un testimonio tanto de la importancia del mercado argentino para la marca (es el país donde tiene mayor participación de mercado) como del impacto en el cambio del régimen arancelario para la importación de celulares que rige desde mediados de enero: para acelerar los tiempos y poder ofrecer equipos en sincronía con el resto del mundo, Motorola eligió importar una primera tanda de algunos modelos directo de China mientras entran en producción en Tierra del Fuego (que luego asumirá el total de la producción de venta local), un esquema de venta mixta novedoso para la compañía.

Los colores del nuevo Motorola Signature

Motorola Signature

De todos los modelos que salen a la venta en el país este martes, el más sofisticado es el Motorola Signature, que reemplaza al que hubiera sido el Edge 70 Ultra: en la compañía creen que esa nomenclatura no alcanzaba para ilustrar su intención de ofrecer un equipo “premium” en todo sentido. Aquí, se trata de un equipo que combina un perfil delgado (6,99mm) con un cuerpo liviano (186 gramos), un marco de aluminio aeronáutico y un acabado trasero en color oliva o negro tipo textil, muy agradable al tacto y que sigue la idea de la compañía de ofrecer nuevos colores y terminaciones con cada edición. El equipo es resistente al agua y al polvo con certificación IP68/69.

El equipo lleva un chip Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.1; parlantes estéreo calibrados por Bose; una batería de silicio-carbono de 5200 mAh con carga rápida de 90 watts y carga inalámbrica de hasta 50 watts; una pantalla Amoled de 6,8 pulgadas de hasta 165 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 6200 nits, con la calibración de Pantone para una reproducción fiel de los tonos de piel, y protección Gorilla Glass Victus 2; una cámara principal, un zoom 3x, un gran angular de 122 grados y una cámara frontal, todas de 50 megapixeles con sensores Sony y múltiples herramientas para mejorar la imagen con IA, con una calidad que según DxOmark hace que el Signature sea marginalmente mejor que el Google Pixel 10 Pro XL en fotografía (el número es orientativo, pero aun para una prueba de laboratorio ubica al Signature como una opción de primerísima línea). Por supuesto, tiene 5G, NFC y una versión mejorada de UWB, el estándar de posicionamiento cercano de precisión milimétrica.

Como novedad para la marca, el Signature usa Android 16 y recibirá 7 actualizaciones de sistema operativo, como los Pixel 8/9/10 de Google (y como ofrecerán otras marcas, si Google lo logra).

El precio local es de 2.499.999 pesos.

El Motorola Edge 70 es el smartphone más delgado de la compañía, con un grosor de menos de 6 mm, chip Snapdragon 7 Gen 4 y una batería de 4800 mAh

Edge 70

Para quienes buscan un equipo de gama media alta, pero tienen un presupuesto más acotado Motorola ofrece el Edge 70, con 5,99mm de grosor (similar al iPhone Air o Galaxy S25 Edge), 159 gramos de peso y una batería de silicio-carbono de 4800 mAh con carga rápida de 68 watts e inalámbrica de 15 watts, y con un combo que une un chip Snapdragon 7 Gen 4 con 12 GB de RAM y 256/512 GB de almacenamiento uMCP (la RAM y el almacenamiento están en un mismo chip), una pantalla Amoled de 6,7 pulgadas con tasa de refresco hasta 120 Hz, brillo máximo de 4500 nits, parlantes estéreo, una cámara principal, una gran angular, y otra frontal, todas de 50 megapixeles, además de tener 5G, NFC, etcétera.

El equipo tiene un precio local de 1.299.999 pesos; una edición en color tiza que tiene cristales Swarovski incrustados en el dorso del teléfono tiene un precio de 1.399.999 pesos.

Los Moto G, siempre presentes

Motorola no se olvidó de la familia que la mantuvo en carrera en sus años más dubitativos, y presentó varios modelos para el mercado local, incluyen el Moto g77, con pantalla de 6,7″, chip MediaTek Dimensity 6400, 8 GB de RAM y 128/256 GB de almacenamiento, batería de 5200 mAH y cámara principal de 108 megapixeles con gran angular de 8 megapixeles; el Moto g67, con una pantalla de 6,8″ a 120 Hz, un chip MediaTek Dimensity 6300, 4 GB de RAM (expandible tomando memoria de los 128/256 GB de almacenamiento; se explica también por el aumento de la RAM en 2026) y una cámara principal con sensor Sony de 50 megapixeles, acompañada por un gran angular. Tiene conectividad 5G y NFC.

El Moto g77 tiene un precio local de 699.999 pesos; el g67, de 599.999 pesos.

Motorola sigue apostando por la variedad de colores y texturas para sus smartphones en 2026

El Moto g17 Power tiene una pantalla FullHD de 6,7 pulgadas a 60 Hz, chip Mediatek Helio G81, 4 GB de RAM (con 8 GB adicionales que toma de los 128/256 GB de almacenamiento) y una batería de 6000 mAh (el Moto g17 a secas ofrece una de 5200 mAh). Ambas versiones del g17 tienen una cámara principal con sensor Sony de 50 megapixeles y un gran angular de 5 megapixeles.

El Moto g17 tiene un precio base de 349.999 pesos.

El reloj, el parlante, el llavero Bluetooth y el lápiz

La presentación de Motorola en el país no se agota con los celulares: la compañía está, como Samsung o Xiaomi, abocada a construir un ecosistema de dispositivos y accesorios alrededor del celular (la pata de la computación personal se la deja a su compañía madre, Lenovo), y por eso presentó varios dispositivos.

Los nuevos parlantes Moto Sound Flow desarrollados junto a Bose

Sound Flow es un parlante con Bluetooth y Wi-Fi diseñado junto a Bose; tiene una base de carga que permite usarlo siempre enchufado; tiene 4 micrófonos, tweeter de 10 watts, woofer de 20 watts y 12 horas de autonomía, además de permitir vincular dos para ofrecer sonido estéreo real, y ser compatible con el protocolo UWB para detectar la ubicación y cercanía del usuario y modificar el sonido para orientarlo hacia su posición. Como tiene Wi-Fi puede hacer streaming de música en forma independiente, al estilo de los parlantes Sonos. No tiene integración, por ahora, con Gemini o Alexa.

Las tres variantes de diseño del nuevo Moto Watch diseñado junto a Polar

El Moto Watch es un smartwatch deportivo diseñado sobre la plataforma de Polar, una compañía muy longeva en el área: tiene una caja que combina acero y aluminio de 47 mm (y 12 mm de grosor), una pantalla circular protegida contra golpes, GPS y sensores de ritmo cardíaco y oxigenación en sangre, y funciones de seguimiento deportivo y gestión de notificaciones, y hasta 13 días de autonomía. Es sumergible y usa correas convencionales de 22 mm. El precio es de 159.999 o 179.999 pesos según la terminación.

El lápiz Moto Pen Ultra permite escribir en la pantalla del Razr Fold y el smartphone Signature

El Moto Pen Ultra es un lápiz para escribir en la pantalla del Motorola Signature o del Razr Fold; un rasgo particular es que tiene su propio estuche para recargar su batería (es decir, no se guarda junto al teléfono sino por separado), y que tiene una latencia (el tiempo que pasa entre que el lápiz hace un trazo sobre la pantalla del celular y se refleja visualmente en ella) de unos 5 ms, lo que lo ubica entre los más rápidos del sector (el Samsung Galaxy S25 Ultra ronda los 3 ms).

Un llavero Bluetooth Moto Tag 2 de Motorola; tiene hasta 500 días de autonomía

El Moto Tag 2, por último, es una baliza Bluetooth del mismo tamaño que la anterior, y que el AirTag de Apple; ahora tiene más de 500 días de autonomía con una pila CR2032 y también es compatible con UWB para lograr una mayor precisión en la búsqueda del dispositivo.