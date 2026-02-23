El turismo en temporada no siempre elige un destino playero o natural, sino que muchas personas prefieren irse a una ciudad de vacaciones. En este sentido, hay quienes no saben cómo elegir la mejor ciudad de la Argentina, por lo que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a dar una respuesta.

La IA es una tecnología que, lejos de tener la verdad, posee una capacidad de análisis mucho más ágil de lo que las personas pueden desarrollar. Es por ello que hay quienes disfrutan de preguntarles cuestiones para intentar una respuesta objetiva.

La ciudad de Mendoza se perfila como una de las mejores del país

Esta es la mejor ciudad de la Argentina, según la IA, y no es la que creés

“Si se aplica un criterio amplio —calidad de vida, entorno natural, infraestructura, proyección cultural y equilibrio entre desarrollo y bienestar— la ciudad que suele destacarse por encima de otras es Mendoza“, afirma la IA y, luego, argumenta: “Lejos del protagonismo habitual de Buenos Aires, la capital mendocina combina servicios urbanos consolidados con un entorno privilegiado al pie de la cordillera de los Andes. Su planificación urbana, sus espacios verdes y su cercanía a bodegas y circuitos turísticos la convierten en un polo atractivo tanto para residentes como para visitantes".

“Además, Mendoza muestra indicadores favorables en materia de seguridad relativa, movilidad y oferta gastronómica, impulsada por su reconocimiento internacional en la industria vitivinícola”, afirma la IA. Según la tecnología, la ciudad logra un equilibrio poco frecuente entre ritmo urbano y contacto con la naturaleza, con acceso cercano a la montaña, actividades al aire libre y una identidad cultural marcada. “Si bien toda elección es debatible y depende de las prioridades individuales, al ponderar variables estructurales y calidad ambiental, Mendoza emerge como una de las ciudades más completas del país según este análisis”, concluye.

La mejor playa de la Argentina es esta: la IA dio su veredicto

Definir cuál es la playa más linda de la Argentina implica una valoración subjetiva, pero “numerosos viajeros y especialistas en turismo coinciden en destacar a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, como una de las más bellas del país", explica la IA.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, esta playa patagónica se distingue por una combinación poco habitual en el litoral argentino: aguas relativamente cálidas, acantilados imponentes y extensas franjas de arena dorada.

“Uno de los principales motivos por los que Las Grutas suele encabezar los rankings es la temperatura del agua. A diferencia de otras playas del Atlántico argentino, donde el mar puede resultar frío incluso en verano, aquí las corrientes y la geografía del golfo permiten disfrutar de temperaturas más agradables para el baño. Esto la convierte en un destino ideal tanto para quienes buscan relajarse como para familias con niños”, argumenta.

El paisaje es otro de sus “grandes atractivos”. Los acantilados que rodean la costa no solo ofrecen “vistas panorámicas impactantes”, sino que también “forman cuevas y formaciones rocosas que le dan identidad al lugar”. Durante la marea baja, se generan amplias superficies de arena firme, perfectas para caminar largas distancias o practicar deportes playeros. Al atardecer, el contraste entre el cielo patagónico y el mar crea postales memorables.

Las Grutas, Río Negro Diego Lima - LA NACION

Además, Las Grutas “combina belleza natural con infraestructura turística desarrollada: cuenta con alojamientos, gastronomía variada y actividades náuticas”, según la IA. Esta mezcla entre entorno escénico, mar amable y servicios consolidados explica por qué, para muchos, se trata de la playa más linda de la Argentina, según la tecnología.