Adiós a Magis TV y Xuper TV: por qué bloquearon todos los canales de Argentina

Miles de usuarios argentinos se encontraron en este inicio de febrero de 2026 con la noticia de que las populares plataformas de streaming ilegal, Magis TV y su sucesora Xuper TV, han dejado de funcionar de manera definitiva en el país. Lo que comenzó como una misteriosa “limpieza de grillas” (cuando desaparecieron los canales locales y el fútbol argentino de la oferta de contenido) culminó en un bloqueo total de los servicios en todo el territorio nacional.

Esto es el resultado de una ofensiva judicial por parte del juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, quien dictó una resolución que ordena el bloqueo de más de 70 dominios relacionados (las direcciones que permiten tener acceso a estos servicios) y le exige a Google la deshabilitación técnica de las aplicaciones en todos los dispositivos Android que se conecten desde direcciones IP nacionales.

Esta medida se enmarca en la denominada “Operación 404”, una investigación internacional liderada por el Ministerio de Justicia de Brasil con el apoyo de la UFEIC (Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos) en Argentina, dirigida por el fiscal Alejandro Musso. La investigación incluyó ciberpatrullajes y allanamientos que resultaron en el secuestro de cientos de TV Boxes (los dispositivos que se conectan a internet y buscan las señales de streaming pirata para poder mostrarlas en una pantalla) y la identificación de responsables que enfrentan penas de hasta seis años de prisión.

A la presión judicial se sumó un cambio regulatorio clave. Recientemente, Argentina firmó un acuerdo comercial con los Estados Unidos que incluye cláusulas estrictas para combatir la piratería digital. Según el documento, el Estado argentino se comprometió a establecer sistemas eficaces de aplicación penal y civil para disuadir la infracción de derechos de autor en el entorno digital. Ante este nuevo escenario, las propias plataformas intentaron reducir su exposición eliminando contenido local antes de quedar totalmente inoperativas.

Especialistas en seguridad informática han renovado sus advertencias sobre los peligros de utilizar estas aplicaciones. Al no estar disponibles en tiendas oficiales como Play Store, los usuarios debían instalar archivos APK de fuentes externas, lo que facilitaba la entrada de malware, troyanos y spyware.

Tras los primeros bloqueos a Magis TV a fines de 2024, surgió Xuper TV como una alternativa que mantenía la misma operatividad. Sin embargo, la Justicia determinó que se trataba de un “reciclaje” del servicio original para eludir medidas legales. Con el bloqueo actual, ambas versiones han quedado inutilizables en el país, mostrando mensajes de error que indican que la cuenta no puede usarse en la región.