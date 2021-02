Agenda Vida Digital

GRATIS

ILVEM. Ofrecerá un workshop sin cargo referido a “Negocios Sociales Digitales”. Temario: neuroeducador, teletrabajador, Prosumer, Influencer, Linkediner, Entrepeneur, etcétera. Informes: info@ilvem.com

CON DESCUENTO

ECI COMPUTACION. Desarrollará este verano los cursos “Photoshop para iniciarse en el Diseño Gráfico”, “Corel para iniciarse en el Diseño Gráfico” e “Illustrator para iniciarse en el Diseño Gráfico”. Modalidad: clases presenciales e individuales con turno previo. Arancel: $9500 por curso. Lectores de LA NACION: descuentos desde el 40%. Informes: www.ecicomputacion.com

ILVEM. Organizará cursos en línea de “Empresa Virtual para Emprendedores” e “Informática Full para Usuarios Principiantes/Avanzados”. Lectores de LA NACION: 20% de descuento. Informes: info@ilvem.com

ARANCELADOS

AMERICA DIGITAL. Organizará las siguientes actividades: “Webinar On Demand/ Mercado Libre: Aprende las Claves del e-Commerce” (martes 9), “Virtual Symposium: Red Hat para Usuarios de SAP” (jueves 11), “Evento Virtual On Demand: Nokia Real Talk” (jueves 11) y “On Demand: Sapphire Now Reimagined” (martes 16). Informes: https://news.america-digital.com/calendario-eventos/

IMAGE CAMPUS. Dictará, a partir del viernes 19, un curso de “Introducción a Unreal Engine”. Formato: Live Streaming. Duración: 36 horas (12 clases). Informes: www.imagecampus.edu.ar

EVENTOS

INTELIGENCIA ARTIFICAL Y MEDICINA. La Academia Nacional de Medicina anuncia la apertura de inscripciones para participar del concurso anual 2021, certamen que premiará al mejor trabajo original e inédito realizado en la República Argentina sobre “Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina”. Informes: premios.anm@gmail.com

LA NACION