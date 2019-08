| Agenda Vida Digital

Cursos, seminarios y eventos Crédito: SHUTTERSTOCK

3 de agosto de 2019

GRATIS

ILVEM. Organizará un workshop no arancelado sobre "Actualización en Infomática: test evaluativo para determinar los conocimientos faltantes en recursos digitales". Informes: info@ilvem.com

CON DESCUENTO

TECNOTEK. Ofrecerá un "Taller Práctico de Photoshop" y un curso de "Edición de Video con Adobe Premiere". Duración: 2 meses por curso. Modalidad: presencial o remota. Lectores de LA NACION: 10% de descuento. Informes: www.tecnotek.com.ar

ECI COMPUTACION. Brindará una capacitación en "Soluciones de Software para PC + Notebook + Tablet + Celular". Arancel: $ 3800. Lectores de LA NACION: 20% de descuento. Informes: www.ecicomputacion.com

EXO TRAINING CENTER. Iniciará los cursos "Microsoft Project 2016/ Nivel I"(lunes 5; arancel: $ 4990 + IVA), "Excel 2016/ Programación" (lunes 12; arancel: $ 4990 + IVA), "Excel 2016/ Nivel III" (lunes 12; arancel: $ 4250 + IVA), "Power BI" (lunes 12; arancel: $ 4990 + IVA) y "Testing en Mobile" (miércoles 14; arancel: $ 6630 + IVA). Lectores de LA NACION: 10% de descuento. Informes: mktgexotc@exo.com.ar

ILVEM. Ofrecerá cursos de "Actualización Informática" dirigidos a particulares, estudiantes, profesionales y empresas. Lectores de LA NACION: 10% de descuento. Informes: info@ilvem.com

ARANCELADOS

SADIO. La Sociedad Argentina de Informática desarrollará el jueves 8 y viernes 9 una capacitación en "Aplicaciones de Inteligencia Artificial para Proyectos". Requisito: conocimientos de Ciencia de Datos. Arancel: $ 3400. Socios Sadio: 50% de descuento. Informes: www.sadio.org.ar

IMAGE CAMPUS. Anuncia la apertura de inscripciónes para las Tecnicaturas Superiores: "Desarrollo de Videojuegos", "Arte y Animación para Videojuegos", "Dibujos Animados" y "Producción y Animación 3D". Cierre de inscripciones: viernes 9. Informes: www.imagecampus.edu.ar

EVENTOS

PULSO IT 2019. El miércoles 14 y jueves 15 se desarrollará la 3° edición de "Pulso IT", espacio de encuentro del mercado IT que desarrollará actividades y capacitaciones en: Marketing Online, Seguridad Informática, e-Commerce, Storage, video-vigilancia, Cloud Computing, Gaming, Fintech, etcétera. Informes: www.pulsoit.com.ar