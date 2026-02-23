Samsung incorporará la IA de Perplexity en sus próximos dispositivos Galaxy insignia

Samsung ha anunciado que agregará la inteligencia artificial (IA) de Perplexity en los próximos “dispositivos insignia” Galaxy. Llegará integrada en aplicaciones seleccionadas como Notas o Galería, reforzando su visión de ofrecer un ecosistema multiagente en Galaxy AI.

Se confirman así las informaciones publicadas en junio del año pasado, que apuntaban a la integración de las capacidades de IA de Perplexity en los próximos smarthpones de la serie Galaxy. La confirmación coincide con el próximo evento Galaxy Unpacked, que se celebrará durante este miércoles 25 de febrero, para dar a conocer su nueva serie Samsung Galaxy S26.

Según un análisis interno de Samsung, ocho de cada 10 usuarios utilizan más de dos tipos de agentes de IA para desarrollar sus tareas. Por ello, la empresa ha decidido sumar Perplexity a Galaxy AI, para ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir qué agente se adapta mejor a ellos.

“Nos hemos comprometido a construir un ecosistema de IA integrado, abierto e inclusivo que ofrezca a los usuarios más opciones, flexibilidad y control para realizar tareas complejas de forma rápida y sencilla”, afirmó en un comunicado el director de operaciones de Mobile eXperience (MX) Business en Samsung Electronics, Won-Joon Choi.

Para acceder a Perplexity, los usuarios pueden utilizar el comando de activación “Hey, Plex” o mantener pulsado el botón lateral del dispositivo. De esta forma, Perplexity estará integrado en aplicaciones de Samsung como Notas, Reloj, Galería, Recordatorios y Calendario, así como en otras aplicaciones de terceros.

Samsung ha destacado que Perplexity utiliza flujos de trabajo más ágiles, lo que permite a los usuarios pasar de una tarea a otra sin necesidad de gestionar manualmente cada aplicación. “Este enfoque a nivel de sistema ofrece a los usuarios de Galaxy una experiencia de IA más rica y flexible en todo el dispositivo”, indicó la empresa.

El anuncio se ha producido días después de la actualización One UI 8.5, que ha convertido a Bixby, el asistente de IA de Samsung, en un agente conversacional para los dispositivos Galaxy, para que los usuarios puedan tener “interacciones más naturales y un control más intuitivo del dispositivo”.

Respecto a los dispositivos que incluirán a Perplexity, Samsung ha avanzado que próximamente se anunciarán más detalles.