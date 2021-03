Alcatel 5x: probamos el smartphone que le presta su energía a los demás

A principios de año Alcatel presentó un nuevo smartphone en el país, el Alcatel 5x, parte de la oferta que la compañía tendrá para el país, junto con el Alcatel 3x Plus, que también ofrece en la Argentina. El Alcatel 5x mantiene la promesa que la compañía viene haciendo hace años: hardware decente, diseño moderno y un precio accesible, de 31.999 pesos. ¿Qué se obtiene por ese dinero?

Un teléfono con un diseño donde abunda el plástico, pero que logra una buena combinación entre un aspecto sobrio y un buen calce en la mano, sobre todo teniendo en cuenta que no es un teléfono pequeño. A la vez, la pantalla de 6,52 pulgadas, con bordes mínimos, se ve muy bien, gracias a que es un panel. No tiene la mayor resolución del mercado, pero con HD+ (1600 x 720 pixeles) alcanza, sobre todo teniendo en cuenta el precio. La pantalla tiene un formato 20:9 y un pequeño notch en el medio del borde superior, para acomodar a la cámara frontal de 13 megapixeles, capaz de capturar mucho detalle aunque lucha un poco con los claroscuros. Sí permite los autorretratos con el fondo desenfocado.

En el dorso del Alcatel 5x está el sensor de huellas digltales; el smartphone tiene también una tecla lateral para activar el Asistente de Google

En los laterales tiene, a la derecha, el botón de encendido y bloqueo, y las teclas de volumen; a la izquierda Alcatel incluye un botón para activar el Asistente de Google sin hablar, algo que también hace LG (se puede desactivar en la configuración del teléfono). En el borde superior tiene el conector de audio analógico (y para hacer funcionar la radio FM incorporada), y en el inferior está el USB-C y los parlantes, de buena fidelidad.

El bloque de cámaras del Alcatel 5x, con un sensor principal de 48 megapixeles, un gran angular, un macro y un sensor de profundidad

En el dorso del teléfono está el veloz sensor de huellas digitales, y el bloque de cámaras: un sensor principal de 48 megapixeles (hace pixel binning para aprovechar el sobremuestreo y generar fotos de 12 megapixeles, y tener mejor sensibilidad con poca luz) con apertura f/1.8; un gran angular de 5 megapixeles con 117 grados de ángulo de visión; una cámara macro de 2 megapixeles, y otro sensor de 2 MP que permite jugar con la profundidad de campo y desenfocar el fondo en un retrato. Las imágenes que logra son buenas, teniendo en cuenta el precio del equipo; Alcatel implementa un sistema de detección de escenas para ajustar el modo de la cámara cuando es necesario, y algunos simpáticos, como rastreo de luz (una exposición larga que permite dibujar en la oscuridad, o para privilegiar tomas oscuras), lapso de tiempo (toma una foto cada medio segundo, 1 segundo o 2 segundos), capturar la imagen a resolución completa de 48 megapixeles, etcétera. Sí, hay apps que logran lo mismo. Pero estas ya vienen en la app de la cámara, y son muy fáciles de usar, más allá de que algunas -como el dibujo de luz en el aire- requieren algo de práctica para tomarle la mano. ¿Hay teléfonos con mejores cámaras? Sin duda, pero al menos en el mercado argentino suelen tener otro precio. Pero aún así es una cámara de funcionamiento confiable; en las pruebas que hicimos rara vez el resultado fue malo.

El Alcatel 5x corre Android 10 y permite tener dos instancias de la mayoría de las aplicaciones de redes sociales o mensajería instantánea, como Facebook o Instagram

La cubierta de la batería, de plástico, es un imán para las huellas dactilares; Alcatel incluye un protector rígido que engancha muy bien, tiene buena textura y de paso protege la cámara. Dentro del equipo está la batería de 5000 mAh, suficiente para dos días de uso o para cargar otro dispositivo vía su puerto USB-C: por ejemplo, para darle energía a un par de auriculares inalámbricos. Por supuesto, habrá que conseguir el cable necesario (USB-C a USB-C es el más sencillo). No es el primero del mercado en hacerlo, pero es un muy buen agregado. El Alcatel 5x no trae carga inalámbrica, algo esperable de un teléfono de este valor.

El Alcatel 5x tiene una batería de 5000 mAH, con lo que logra dos días de autonomía; también puede cargar otros dispositivos con un cable USB-C

En lo que refiere al hardware básico, no hay mucho para decir, más allá de que el chip Mediatek Helio P22, de gama media, funciona sin problemas gracias a sus 8 núcleos, ayudado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (expandibles vía microSD). Android 10 funcionó sin problemas y con mucha agilidad; Alcatel incluyó algunos cambios que pueden serle útiles a algunos usuarios y que, punto clave, no interfieren en el uso normal del teléfono si se ignoran, como la posibilidad de duplicar Facebook, Instagram o Facebook Messenger, entre otros mensajeros. El hardware del equipo se completa con conectividad 4G, Wi-Fi, GPS y Bluetooth. No tiene NFC.

Así, el Alcatel 5x tiene un precio muy razonable por lo que incluye, y es una buena alternativa, aunque tiene compañía: el flamante Moto G30, por 29.999 pesos y un hardware algo más sofisticado; el próximo Samsung Galaxy A52, que está por llegar; y algunas oportunidades europeas como el Poco X3 Pro, a precios competitivos.