Alerta de estafa virtual: un mail falso de ARCA pide pagos por una supuesta compra en el exterior

El correo está muy bien redactado y hasta tiene el logo de ARCA, nuestro nombre y DNI. “Por medio de la presente nos dirigimos a usted en relación con la encomienda registra bajo el número de DNI *****, la cual se encuentra actualmente retenida en las instalaciones del Correo Central”, informa el texto. Por supuesto, se trata de una estafa muy bien diseñada con un detalle que la delata: es enviado desde una dirección que no pertenece a la agencia de recaudación y control aduanero.

Justamente ARCA confirmó en sus redes sociales que es un correo falso y un intento de estafa.

⚠️ Alerta por intentos de estafa



Detectamos correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales y buscan obtener información personal de los contribuyentes.



📧 El mensaje proviene de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial.

Además, el remitente de respuesta… pic.twitter.com/X4wkOBtcYc — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) February 24, 2026

El organismo además informó que el único canal oficial en el que se notifican este tipo de operaciones es el Domicilio Fiscal Electrónico. No envían correos pidiendo datos personales o pagos.

Correos falsos, una estafa que sigue funcionando

La técnica conocida como “phishing” es muy conocida y sigue sin pasar de moda: usar un aviso digital en apariencia original para llevarnos a un sitio que se hace pasar por el oficial, para robarnos dinero.

Incluso un usuario experto, si hizo una compra en el exterior, puede creer que el correo es verdadero si le corresponde pagar algún tipo de arancel aduanero. Un segundo, una distracción, y le dimos nuestros datos a los estafadores.. o le transferimos una suma, en este caso de $198.092.

El detalle que devela la estafa en estos casos suele pasar por la dirección de correo electrónico. Muchas veces son de cuentas gratuitas, tipo gmail, y otras veces directamente el esfuerzo es menor. Las más elaboradas buscan letras parecidas, para poner una i mayúscula en lugar de una L y parecer reales.

Claves para evitar las estafas